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Kobe Bryant ve kızının öldüğü helikopter kazasının enkaz görüntülerinde dikkat çeken detay!

NBA ve dünya basketbolunun efsane oyuncularından olan 41 yaşındaki Kobe Bryant, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 13 yaşındaki kızının da bulunduğu helikopterin enkaz görüntüleri ortaya çıktı. Helikopterden eser kalmayan enkaz görüntüleri inceleyen araştırma ekibinin yüzündeki şaşkınlık dikkat çekti.

29.01.2020 09:00 - Son Güncelleme: 29.01.2020 09:00
Kobe Bryant ve kızının öldüğü helikopter kazasının enkaz görüntülerinde dikkat çeken detay!

NBA'in efsane ismi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın dünyayı yasa boğan ölümünün ardından sıcak bir gelişme daha yaşandı. Amerikan Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), helikopter kazasının enkaz görüntülerini paylaştı.

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Kobe Bryant ve kızının öldüğü helikopter kazasının enkaz görüntülerinde dikkat çeken detay!

Enkaz görüntülerinde yaşanan dehşetin bütün izleri görülürken, helikopterden geriye eser kalmadığı görüldü.

Kobe Bryant ve kızının öldüğü helikopter kazasının enkaz görüntülerinde dikkat çeken detay!

Kobe Brant ve kızı Gianna'nın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi taşıyan helikopter, Kalifornia'nın Calabasas yakınlarında düştü.

Kobe Bryant ve kızının öldüğü helikopter kazasının enkaz görüntülerinde dikkat çeken detay!

Kazanın görüntüleri, Amerikan Ulusal Ulaştırma Kurulu'nun onayıyla görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Kobe Bryant ve kızının öldüğü helikopter kazasının enkaz görüntülerinde dikkat çeken detay!

Görüntülerde enkazı inceleyen ekibin şaşkın surat ifadeleri dikkat çekerken, umutsuz bakışlar objektiflere böyle yansıdı.

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