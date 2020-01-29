Kobe Bryant ve kızının öldüğü helikopter kazasının enkaz görüntülerinde dikkat çeken detay!

NBA ve dünya basketbolunun efsane oyuncularından olan 41 yaşındaki Kobe Bryant, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 13 yaşındaki kızının da bulunduğu helikopterin enkaz görüntüleri ortaya çıktı. Helikopterden eser kalmayan enkaz görüntüleri inceleyen araştırma ekibinin yüzündeki şaşkınlık dikkat çekti.

29.01.2020 09:00 - Son Güncelleme: 29.01.2020 09:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





