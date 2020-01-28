Rodriguez transferinde Fenerbahçe taraftarına kötü haber! Rıdvan Dilmen açıkladı: Artık beklemesinler
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de 19. haftanın sona ermesinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ve ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı hakkında konuşan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez transferi konusunda taraftarları üzecek kötü haberi verdi. İşte detaylar...
28.01.2020 23:29
- Son Güncelleme: 28.01.2020 23:43
Süper Lig'de 19. hafta heyecanının sona ermesinin ardından ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
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