Rodriguez transferinde Fenerbahçe taraftarına kötü haber! Rıdvan Dilmen açıkladı: Artık beklemesinler

"RIDVAN YILMAZ'I BEĞENDİM"

"Rıdvan Yılmaz'ı beğendim ama isminden dolayı değil. Bir kere çabuk bir oyuncu. Halil'e karşı iyi iş çıkarttı. Beşiktaş'ta geleceği olan bir isim. Saracchi gibi değil tabii ama tek şanssızlığı kupa maçlarının olmaması! Daha fazla oynayabilirdi."