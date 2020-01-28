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Rodriguez transferinde Fenerbahçe taraftarına kötü haber! Rıdvan Dilmen açıkladı: Artık beklemesinler

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de 19. haftanın sona ermesinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ve ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı hakkında konuşan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez transferi konusunda taraftarları üzecek kötü haberi verdi. İşte detaylar...

28.01.2020 23:29 - Son Güncelleme: 28.01.2020 23:43
Rodriguez transferinde Fenerbahçe taraftarına kötü haber! Rıdvan Dilmen açıkladı: Artık beklemesinler

Süper Lig'de 19. hafta heyecanının sona ermesinin ardından ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

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Rodriguez transferinde Fenerbahçe taraftarına kötü haber! Rıdvan Dilmen açıkladı: Artık beklemesinler

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

"Nwakaeme bence o kartı haksız gördü."

Rodriguez transferinde Fenerbahçe taraftarına kötü haber! Rıdvan Dilmen açıkladı: Artık beklemesinler

"Malatyaspor Başkanı dedi ki, TFF'den telefon geldiğini ve Trabzon'un yabancı futbolcularının gelmek istemediği için ertelendiğini söyledi. TFF neden hesap veriyor ki! Umarım bu sakinlik maç sırasında da devam eder. İki başkan da bunu istiyor."

Rodriguez transferinde Fenerbahçe taraftarına kötü haber! Rıdvan Dilmen açıkladı: Artık beklemesinler

"Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesi kadar doğal bir şey yok. Sıkıntı şurada oldu. TFF hiç muhatap olmadan ertelemeliydi. Kimse itiraz edemez. Hesap vermek zorunda mısın? Niye arayıp 'Trabzonspor oynamak istemiyor' diyorsun."

Rodriguez transferinde Fenerbahçe taraftarına kötü haber! Rıdvan Dilmen açıkladı: Artık beklemesinler

"RIDVAN YILMAZ'I BEĞENDİM"
"Rıdvan Yılmaz'ı beğendim ama isminden dolayı değil. Bir kere çabuk bir oyuncu. Halil'e karşı iyi iş çıkarttı. Beşiktaş'ta geleceği olan bir isim. Saracchi gibi değil tabii ama tek şanssızlığı kupa maçlarının olmaması! Daha fazla oynayabilirdi."

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