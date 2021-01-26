Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümünün üzerinden tam 1 yıl geçti! Tüm dünya için rekorların adamı Kobe Bryant...
Tarihin gelmiş geçmiş en büyük basketbolcularından biri olan Kobe Bryant, kızı Gianna ve beraberindekiler 26 Ocak 2020 günü geçirdikleri bir helikopter kazası sonrasında hayatlarını kaybetti. Bugün Kobe Bryant ve kızının ölümlerinin 1.yıl dönümü... ABD milli takımıyla 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Kobe Bryant'ın ölümü dünya çapında birçok sporseveri yasa boğdu. Efsanesi olduğu Los Angales Lakers, ölüm yıldönümüyle ilgili anma törenlerinin büyütülmeyeceğini, acılarının hala taze olduğunu belirtirken kızı Vanessa Bryant da babasının hayatını kaybettiği fotoğrafların yayınlanmamasını rica etti.
41 yaşında hayata veda eden dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncularından biri Bryant'ın ardından milyonlarca kişi yas tuttu. Eski takım arkadaşları, rakipleri, onunla çalışanlar, onu idol olarak görerek büyüyenler, ondan ilham olanlar, hayran olanlar onunla ilgili duygularını paylaştı. Basketbola kazandırdıkları ve insanlığıyla ilgili binlerce mesaj yazıldı. Ancak bir gerçek vardı ki unutulmayacak olsa da artık aramızdan ayrılmıştı.