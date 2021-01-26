Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümünün üzerinden tam 1 yıl geçti! Tüm dünya için rekorların adamı Kobe Bryant...

41 yaşında hayata veda eden dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncularından biri Bryant'ın ardından milyonlarca kişi yas tuttu. Eski takım arkadaşları, rakipleri, onunla çalışanlar, onu idol olarak görerek büyüyenler, ondan ilham olanlar, hayran olanlar onunla ilgili duygularını paylaştı. Basketbola kazandırdıkları ve insanlığıyla ilgili binlerce mesaj yazıldı. Ancak bir gerçek vardı ki unutulmayacak olsa da artık aramızdan ayrılmıştı.