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Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümünün üzerinden tam 1 yıl geçti! Tüm dünya için rekorların adamı Kobe Bryant...

Tarihin gelmiş geçmiş en büyük basketbolcularından biri olan Kobe Bryant, kızı Gianna ve beraberindekiler 26 Ocak 2020 günü geçirdikleri bir helikopter kazası sonrasında hayatlarını kaybetti. Bugün Kobe Bryant ve kızının ölümlerinin 1.yıl dönümü... ABD milli takımıyla 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Kobe Bryant'ın ölümü dünya çapında birçok sporseveri yasa boğdu. Efsanesi olduğu Los Angales Lakers, ölüm yıldönümüyle ilgili anma törenlerinin büyütülmeyeceğini, acılarının hala taze olduğunu belirtirken kızı Vanessa Bryant da babasının hayatını kaybettiği fotoğrafların yayınlanmamasını rica etti.

26.01.2021 12:42 - Son Güncelleme: 26.01.2021 12:42
Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümünün üzerinden tam 1 yıl geçti! Tüm dünya için rekorların adamı Kobe Bryant...

Efsane basketbolcu Kobe Bryant, 1 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki helikopter kazasında, 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybetti.

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Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümünün üzerinden tam 1 yıl geçti! Tüm dünya için rekorların adamı Kobe Bryant...

NBA'de bir çok rekorun sahibi Kobe Bryant'la birlikte toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümünün üzerinden tam 1 yıl geçti! Tüm dünya için rekorların adamı Kobe Bryant...

41 yaşında hayata veda eden dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncularından biri Bryant'ın ardından milyonlarca kişi yas tuttu. Eski takım arkadaşları, rakipleri, onunla çalışanlar, onu idol olarak görerek büyüyenler, ondan ilham olanlar, hayran olanlar onunla ilgili duygularını paylaştı. Basketbola kazandırdıkları ve insanlığıyla ilgili binlerce mesaj yazıldı. Ancak bir gerçek vardı ki unutulmayacak olsa da artık aramızdan ayrılmıştı.

Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümünün üzerinden tam 1 yıl geçti! Tüm dünya için rekorların adamı Kobe Bryant...

26 Ocak 2020'de helikopter kazasında hayatını kaybederek sporseverleri yasa boğan Kobe Bryant'ın ölüm yıldönümü ile ilgili, Los Angales Lakers'tan açıklama geldi. Lakers, acılarının hala taze olduğunu ve Kobe'nin ölüm yıldönümü anma törenlerinin büyütülmeyeceğini açıkladı.

Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümünün üzerinden tam 1 yıl geçti! Tüm dünya için rekorların adamı Kobe Bryant...

KOBE BRYANT KİMDİR?

1996'da liseden direk NBA'e giden ve NBA tarihinin en genç ismi unvanını elde eden Kobe Bryant, sutör guard ve oyun kurucu pozisyonlarında görev yaptı.