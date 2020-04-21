Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in pabucunu Ester Exposito dama attı! İşte yeni gözde

Portekiz'in Madeira şehrinde Cristiano Ronaldo ile birlikte karantinada olan Georgina Rodriquez'e bir kötü haber de bir başka İspanyol yıldızı Ursula Corbero'dan geldi.

Ünlü La Casa da Papel dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Ursula, Instagram'da 18 milyon takipçiye ulaşarak, 17.7 milyon takipçisi olan Georgina Rodriquez'i geride bıraktı.