Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in pabucunu Ester Exposito dama attı! İşte yeni gözde
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriquez, yaptığı paylaşımlar ile 'Instagram kraliçesi' olarak anılıyordu. Ancak Georgina'nın hükümdarlığı sona erdi. Rodriguez ünvanını, Elite dizisinde rol alan 20 yaşındaki Ester Exposito'ya kaptırdı. Anlaşılan o ki Georgina'nın pabucu dama atıldı. Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun aşk defterini açtık. Listede kimler kimler yok ki...
21.04.2020 14:24
- Son Güncelleme: 21.04.2020 14:45
Portekiz'in Madeira şehrinde Cristiano Ronaldo ile birlikte karantinada olan Georgina Rodriquez'e bir kötü haber de bir başka İspanyol yıldızı Ursula Corbero'dan geldi.
Ünlü La Casa da Papel dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Ursula, Instagram'da 18 milyon takipçiye ulaşarak, 17.7 milyon takipçisi olan Georgina Rodriquez'i geride bıraktı.
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