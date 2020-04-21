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Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in pabucunu Ester Exposito dama attı! İşte yeni gözde

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriquez, yaptığı paylaşımlar ile 'Instagram kraliçesi' olarak anılıyordu. Ancak Georgina'nın hükümdarlığı sona erdi. Rodriguez ünvanını, Elite dizisinde rol alan 20 yaşındaki Ester Exposito'ya kaptırdı. Anlaşılan o ki Georgina'nın pabucu dama atıldı. Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun aşk defterini açtık. Listede kimler kimler yok ki...

21.04.2020 14:24 - Son Güncelleme: 21.04.2020 14:45
Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in pabucunu Ester Exposito dama attı! İşte yeni gözde

Son dönemde reytingleri artan İspanyol dizisinde güzelliği ile dikkat çeken genç oyuncusu Ester Exposito, Instagram hesabından paylaştığı reggaeton dansı videosu ile Ronaldo'nun sevgilisini alaşağı etti.

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Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in pabucunu Ester Exposito dama attı! İşte yeni gözde

Evinin için çektiği dans videosu 42.8 milyon kez izlenen Ester Exposito, video sonrasında Instagram'daki takipçi sayısını 19.8 milyona çıkardı ve İspanya'da en fazla takipçisi olan Georgina'dan 2 milyon daha fazla kişiye ulaşarak zirveye yerleşti.

Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in pabucunu Ester Exposito dama attı! İşte yeni gözde

Portekiz'in Madeira şehrinde Cristiano Ronaldo ile birlikte karantinada olan Georgina Rodriquez'e bir kötü haber de bir başka İspanyol yıldızı Ursula Corbero'dan geldi.

Ünlü La Casa da Papel dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Ursula, Instagram'da 18 milyon takipçiye ulaşarak, 17.7 milyon takipçisi olan Georgina Rodriquez'i geride bıraktı.

Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in pabucunu Ester Exposito dama attı! İşte yeni gözde

ŞİMDİ SİZİ BAMBAŞKA BİR DURUMA GÖTÜRÜYORUZ

Futboldaki başarısıyla ailesiyle de hepimizin kıskandığı Cristiano Ronaldo, uzun süredir karantinada biliyorsunuz.

Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in pabucunu Ester Exposito dama attı! İşte yeni gözde

Kariyerine başladığı andan beri dikkatleri üstünde toplayan Ronaldo'nun; aile babası olmadan önceki hızlı hayatında, birlikte olduğu kız arkadaşlarıyla da gündemdeydi.

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