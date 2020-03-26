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Kinsey Wolanski Bahamalar'da karantinada! Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girmişti
Kinsey Wolanski Bahamalar'da karantinada! Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girmişti
Liverpool ve Tottenham arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde mayo ile sahaya girmiş ve zorlukla saha dışına alınan sosyal medya fenomeni Kinsey Wolanski, kendini Bahamalar'da karantinaya aldı. 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Wolanski, 'karantina'dan paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
26.03.2020 13:18
- Son Güncelleme: 26.03.2020 13:18
Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girerek gündem olan Kinsey Wolanski, koronavirüs salgını nedeniyle kendini Bahamalar'da karantinaya aldı.
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Wolanski, karantinada ünlü İngiliz manken Demi Rose ile birlikte poz verdi.
Wolanski'nin Instagram'da 3.7 milyon takipçisi bulunuyor.
BİLEĞİNİ KIRMIŞTI
Bilindiği üzere ünlü fenomen, tatil sırasında bileğini kırmıştı. Wolanski, "Çok rüzgarlı bir hava vardı ve 6 metre yüksekten düştüm. Bileğim kırıldı" demişti.
Wolanski, geçen yıl Liverpool ve Tottenham arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde mayo ile sahaya girmiş ve zorlukla saha dışına alınmıştı.