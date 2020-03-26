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Kinsey Wolanski Bahamalar'da karantinada! Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girmişti

Liverpool ve Tottenham arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde mayo ile sahaya girmiş ve zorlukla saha dışına alınan sosyal medya fenomeni Kinsey Wolanski, kendini Bahamalar'da karantinaya aldı. 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Wolanski, 'karantina'dan paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

26.03.2020 13:18 - Son Güncelleme: 26.03.2020 13:18
Kinsey Wolanski Bahamalar'da karantinada! Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girmişti

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girerek gündem olan Kinsey Wolanski, koronavirüs salgını nedeniyle kendini Bahamalar'da karantinaya aldı.

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Kinsey Wolanski Bahamalar'da karantinada! Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girmişti

Wolanski, karantinada ünlü İngiliz manken Demi Rose ile birlikte poz verdi.

Kinsey Wolanski Bahamalar'da karantinada! Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girmişti

Wolanski'nin Instagram'da 3.7 milyon takipçisi bulunuyor.

Kinsey Wolanski Bahamalar'da karantinada! Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girmişti

BİLEĞİNİ KIRMIŞTI

Bilindiği üzere ünlü fenomen, tatil sırasında bileğini kırmıştı. Wolanski, "Çok rüzgarlı bir hava vardı ve 6 metre yüksekten düştüm. Bileğim kırıldı" demişti.

Kinsey Wolanski Bahamalar'da karantinada! Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girmişti

Wolanski, geçen yıl Liverpool ve Tottenham arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde mayo ile sahaya girmiş ve zorlukla saha dışına alınmıştı.

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