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Juventuslu futbolcu Miralem Pjanic hakkında Zeynep Bastık'tan açıklama! Herkesi şaşırtmıştı

Sosyal medya nelere kadir... Corona virüs nedeniyle pek çok şarkıcı Instagram konserleri veriyor. Bunlardan biri de ünlü şarkıcı Zeynep Bastık olmuştu. Ancak genç şarkıcının canlı yayında hiç beklenmedik bir konuk vardı. O da Juventus forması giyen Bosna-Hersekli Miralem Pjanic. Pjanic'in Zeynep Bastık'a yaptığı yorum sosyal medyayı sallarken, konuya dair Zeynep Bastık'tan açıklama geldi. İşte detaylar.

26.03.2020 12:26 - Son Güncelleme: 26.03.2020 12:46
Juventuslu futbolcu Miralem Pjanic hakkında Zeynep Bastık'tan açıklama! Herkesi şaşırtmıştı

O Miralem Pjanic. Juventus'ta forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu aynı zamanda Milli yıldızımız Merih Demiral'ın takım arkadaşı.

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Juventuslu futbolcu Miralem Pjanic hakkında Zeynep Bastık'tan açıklama! Herkesi şaşırtmıştı

Miralem Pjanic'n bir anda hayatımıza girmesinin de bir nedeni var tabi ki.

Juventuslu futbolcu Miralem Pjanic hakkında Zeynep Bastık'tan açıklama! Herkesi şaşırtmıştı

Karantina günlerinde birçok ünlünün Instagram'da canlı konser verdiğini bilmeyeniniz yoktur. Bu ünlülerden biri de Zeynep Bastık'tı.

Juventuslu futbolcu Miralem Pjanic hakkında Zeynep Bastık'tan açıklama! Herkesi şaşırtmıştı

Geçtiğimiz gün canlı yayın dünyasına o da adımını attı. Hem de sürpriz bir misafir bile ağırladı.

Juventuslu futbolcu Miralem Pjanic hakkında Zeynep Bastık'tan açıklama! Herkesi şaşırtmıştı

Juventuslu Miralem Pjanic, Zeynep Bastık'ın canlı yayınına katıldı. Hem de canlı yayına 'Selamün aleyküm" girişi yaptı.

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