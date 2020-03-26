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Juventuslu futbolcu Miralem Pjanic hakkında Zeynep Bastık'tan açıklama! Herkesi şaşırtmıştı

Sosyal medya nelere kadir... Corona virüs nedeniyle pek çok şarkıcı Instagram konserleri veriyor. Bunlardan biri de ünlü şarkıcı Zeynep Bastık olmuştu. Ancak genç şarkıcının canlı yayında hiç beklenmedik bir konuk vardı. O da Juventus forması giyen Bosna-Hersekli Miralem Pjanic. Pjanic'in Zeynep Bastık'a yaptığı yorum sosyal medyayı sallarken, konuya dair Zeynep Bastık'tan açıklama geldi. İşte detaylar.

26.03.2020 12:26 - Son Güncelleme: 26.03.2020 12:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





