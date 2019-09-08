Khabib Nurmagomedov'un ringlere dönüşü efsane oldu! Poirier'i devirdi
9 aylık cezasının ardından ringlere geri dönen Khabib Nurmagomedov, üçüncü rauntta rakibi Dustin Poirier'i "submission" ile alt ederek nağmağlup ünvanını ve kemerini korudu. İşte dev maçtan çarpıcı kareler...
08.09.2019 12:11
- Son Güncelleme: 08.09.2019 12:11
Rus karma dövüş sanatçısı Khabib Nurmagomedov, Amerikan Dustin Poirier'i yenerek kariyerindeki 28 maçını da kazanmış oldu.
Abu Dabi'de yapılan mücadele 3 raunt sürdü ve Khabib rakibini üçüncü rauntta yenerek 28'inci zaferini kazandı. Khabib, mücadelenin bitiminin ardından ringten atlayarak, UFC başkanına sarıldı.
Dünyanın en büyük MMA (Mixed Martial Arts - Serbest Stil Dövüş) organizasyonu olan UFC'de Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier mücadelesi yılın karşılaşması olarak adlandırılıyordu.
Khabib, geçtiğimiz yıl ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile yaptığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle 9 ay boyunca müsabakalardan men edilmişti.
İŞTE DEV MAÇTAN ÇARPICI KARELER