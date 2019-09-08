Khabib Nurmagomedov'un ringlere dönüşü efsane oldu! Poirier'i devirdi

9 aylık cezasının ardından ringlere geri dönen Khabib Nurmagomedov, üçüncü rauntta rakibi Dustin Poirier'i "submission" ile alt ederek nağmağlup ünvanını ve kemerini korudu. İşte dev maçtan çarpıcı kareler...

08.09.2019 12:11 - Son Güncelleme: 08.09.2019 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





