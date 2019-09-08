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Khabib Nurmagomedov'un ringlere dönüşü efsane oldu! Poirier'i devirdi

9 aylık cezasının ardından ringlere geri dönen Khabib Nurmagomedov, üçüncü rauntta rakibi Dustin Poirier'i "submission" ile alt ederek nağmağlup ünvanını ve kemerini korudu. İşte dev maçtan çarpıcı kareler...

08.09.2019 12:11 - Son Güncelleme: 08.09.2019 12:11
Khabib Nurmagomedov'un ringlere dönüşü efsane oldu! Poirier'i devirdi

Rus karma dövüş sanatçısı Khabib Nurmagomedov, Amerikan Dustin Poirier'i yenerek kariyerindeki 28 maçını da kazanmış oldu.

Khabib Nurmagomedov'un ringlere dönüşü efsane oldu! Poirier'i devirdi

Abu Dabi'de yapılan mücadele 3 raunt sürdü ve Khabib rakibini üçüncü rauntta yenerek 28'inci zaferini kazandı. Khabib, mücadelenin bitiminin ardından ringten atlayarak, UFC başkanına sarıldı.

Khabib Nurmagomedov'un ringlere dönüşü efsane oldu! Poirier'i devirdi

Dünyanın en büyük MMA (Mixed Martial Arts - Serbest Stil Dövüş) organizasyonu olan UFC'de Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier mücadelesi yılın karşılaşması olarak adlandırılıyordu.

Khabib Nurmagomedov'un ringlere dönüşü efsane oldu! Poirier'i devirdi

Khabib, geçtiğimiz yıl ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile yaptığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle 9 ay boyunca müsabakalardan men edilmişti.

Khabib Nurmagomedov'un ringlere dönüşü efsane oldu! Poirier'i devirdi

İŞTE DEV MAÇTAN ÇARPICI KARELER

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