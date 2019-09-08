Ozan Tufan galibiyet golünü attı sosyal medya yıkıldı!
A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu beşinci maçı kapsamında Vodafone Park'ta Andorra'yı Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Oyuna sonradan girerek 89. dakikada müthiş bir kafa golüyle galibiyeti getiren Ozan Tufan maçın kahramanı oldu. Genç futbolcu attığı bu golle sosyal medyayı adeta salladı. İşte sosyal medyadaki Ozan Tufan tepkileri...
08.09.2019 05:24
- Son Güncelleme: 08.09.2019 05:24
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