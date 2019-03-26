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Khabib Nurmagomedov'dan büyük darbe yemişti! Conor McGregor emekli oldu

Geçtiğimiz yıla Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov maçı damgasını vurmuştu. Bu maçın kahramanlarından biri olan Conor McGregor ani bir kararla emekliliğini açıkladı. Şimdi herkes bu kararda Khabin Nurmagomedov etkisi olup olmadığını merak ediyor.

26.03.2019 11:23 - Son Güncelleme: 26.03.2019 11:50
Khabib Nurmagomedov'dan büyük darbe yemişti! Conor McGregor emekli oldu!

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, emekliye ayrıldı. Emeklilik kararını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyurdu.

Khabib Nurmagomedov'dan büyük darbe yemişti! Conor McGregor emekli oldu!

30 yaşındaki sporcu, "Karma dövüş sanatları olarak bilinen spordan emekliye ayrılıyorum. Tüm eski meslektaşlarıma bu sporda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Khabib Nurmagomedov'dan büyük darbe yemişti! Conor McGregor emekli oldu!

Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan McGregor, 2012'de Cage Warriors organizasyonunda tüy sıklet ve hafif sıklet kategorilerinde şampiyon oldu.

Aynı başarıyı UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonunda da tekrarlayarak iki sıklette kemere ulaşan İrlandalı sporcu, 2017'de kariyerini boksa yönlendirdi.

Khabib Nurmagomedov'dan büyük darbe yemişti! Conor McGregor emekli oldu!

İlk boks deneyiminde, kariyerinde çıktığı tüm maçları kazanan ABD'li Floyd Mayweather'e kaybeden McGregor, son olarak geçen yıl düzenlenen hafif sıklet unvan maçında Müslüman sporcu Khabib Nurmagomedov'a mağlup olmuştu.

Khabib Nurmagomedov'dan büyük darbe yemişti! Conor McGregor emekli oldu!

DÜNYAYI SALLAYAN KARŞILAŞMA

UFC hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor ve Rus Khabib Nurmagomedov, UFC'nin 229. etkinliği çerçevesinde Las Vegas'ta bulunan T-Mobile Arena'da karşı karşıya gelmişti.

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