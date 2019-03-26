Khabib Nurmagomedov'dan büyük darbe yemişti! Conor McGregor emekli oldu
Geçtiğimiz yıla Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov maçı damgasını vurmuştu. Bu maçın kahramanlarından biri olan Conor McGregor ani bir kararla emekliliğini açıkladı. Şimdi herkes bu kararda Khabin Nurmagomedov etkisi olup olmadığını merak ediyor.
26.03.2019 11:23
- Son Güncelleme: 26.03.2019 11:50
Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan McGregor, 2012'de Cage Warriors organizasyonunda tüy sıklet ve hafif sıklet kategorilerinde şampiyon oldu.
Aynı başarıyı UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonunda da tekrarlayarak iki sıklette kemere ulaşan İrlandalı sporcu, 2017'de kariyerini boksa yönlendirdi.
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