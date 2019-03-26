Khabib Nurmagomedov'dan büyük darbe yemişti! Conor McGregor emekli oldu

Geçtiğimiz yıla Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov maçı damgasını vurmuştu. Bu maçın kahramanlarından biri olan Conor McGregor ani bir kararla emekliliğini açıkladı. Şimdi herkes bu kararda Khabin Nurmagomedov etkisi olup olmadığını merak ediyor.

26.03.2019 11:23 - Son Güncelleme: 26.03.2019 11:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





