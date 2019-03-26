Hıncal Uluç'tan Mustafa Cengiz'e sert eleştiri
Türkiye'nin duayen gazetecilerinden olan Hıncal Uluç, bugün kaleme aldığı yazısında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ibra edilmeme nedenlerini yazdı. İbra oylamasının görünmeyen yüzünü de değerlendiren Uluç, Cengiz hakkında sert ifadeler kullandı.
26.03.2019 11:35
- Son Güncelleme: 26.03.2019 11:36
Gece yarısı öğrendim, Mustafa Cengiz'in ibra edilmediğini.. İlk duygum "üzülmek" oldu inanın..
Onun Galatasaray Başkanlığı'ndan gitmesini en çok isteyenlerden biri olduğum halde üzüldüm..
40 yıllık dostum, gitmeyi çoktan hak etmişti, ona rağmen, üzüldüm..
Mustafa, Galatasaray'ı Dursun Özbek'ten kurtarmak için cesaretle ortaya atılmış ve kazanmıştı. İlk çıkışı Özbek'i devirmek ve ondan kalan altı ayı tamamlayıp, Galatasaray'ı olağan kongrede emin ellere teslim etmek amacı taşıyordu.
Böyle olunca arkasında büyük oy potansiyeli buldu. Dursun diktasından nefret edenler, Mustafa'yı desteklediler.