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Hıncal Uluç'tan Mustafa Cengiz'e sert eleştiri

Türkiye'nin duayen gazetecilerinden olan Hıncal Uluç, bugün kaleme aldığı yazısında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ibra edilmeme nedenlerini yazdı. İbra oylamasının görünmeyen yüzünü de değerlendiren Uluç, Cengiz hakkında sert ifadeler kullandı.

26.03.2019 11:35 - Son Güncelleme: 26.03.2019 11:36
Hıncal Uluç'tan Mustafa Cengiz'e sert eleştiri

Gece yarısı öğrendim, Mustafa Cengiz'in ibra edilmediğini.. İlk duygum "üzülmek" oldu inanın..

Hıncal Uluç'tan Mustafa Cengiz'e sert eleştiri

Onun Galatasaray Başkanlığı'ndan gitmesini en çok isteyenlerden biri olduğum halde üzüldüm..

Hıncal Uluç'tan Mustafa Cengiz'e sert eleştiri

40 yıllık dostum, gitmeyi çoktan hak etmişti, ona rağmen, üzüldüm..

Hıncal Uluç'tan Mustafa Cengiz'e sert eleştiri

Mustafa, Galatasaray'ı Dursun Özbek'ten kurtarmak için cesaretle ortaya atılmış ve kazanmıştı. İlk çıkışı Özbek'i devirmek ve ondan kalan altı ayı tamamlayıp, Galatasaray'ı olağan kongrede emin ellere teslim etmek amacı taşıyordu.

Hıncal Uluç'tan Mustafa Cengiz'e sert eleştiri

Böyle olunca arkasında büyük oy potansiyeli buldu. Dursun diktasından nefret edenler, Mustafa'yı desteklediler.

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