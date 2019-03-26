Khabib Nurmagomedov'dan büyük darbe yemişti! Conor McGregor emekli oldu! 26.03.2019 12:58

Geçtiğimiz yıla Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov maçı damgasını vurmuştu. Bu maçın kahramanlarından biri olan Conor McGregor ani bir kararla emekliliğini açıkladı. Şimdi herkes bu kararda Khabin Nurmagomedov etkisi olup olmadığını merak ediyor.