RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor Evrim Keklik bakın hangi takımlı çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da voleybol oynayan Evrim...

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının kıyasıya rekabet halinde olduğu yarışmada en çok dikka çeken isimlerden biri Evrim oldu. Survivor henüz başlamadan yayınlanan 'Allah rızası için bana bir bardak çay veya kahve verin!' dediği ve ağladığı video ile çok konuşulan Evrim Keklik, yarışmada da çok konuşulmanın hakkını verdi. Sivri dili, ani çıkışları, çay bağımlılığı ve oyunlardaki başarısı ile adından söz ettiren Evrim öte yandan diğer bir yarışmacı Yasin Obuz'la olan didişmeleriyle de sosyal medyada adından söz ettiriyor. Evrim Keklik'in Fenerbahçe ve Galatasaray'da voleybol oynadığı ortaya çıktı. Bu sayede Evrim Keklik'in hangi takımlı olduğu ortaya çıktı. İşte başta Evrim Keklik olmak üzere sporcuların tuttukları takımlar.

29.04.2020 11:38 - Son Güncelleme: 29.04.2020 11:38
Survivor Evrim Keklik bakın hangi takımlı çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da voleybol oynayan Evrim...

29 yaşında olan Evrim Keklik, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı:

Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim.

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Survivor Evrim Keklik bakın hangi takımlı çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da voleybol oynayan Evrim...

Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

Hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de oynayan Evrim'in hangi takımlı olduğu merak konusu oldu. İşte başta Evrim Keklik olmak üzere sporcuların tuttukları takımlar.

Survivor Evrim Keklik bakın hangi takımlı çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da voleybol oynayan Evrim...

Merih Demiral

Hürriyet'in haberine göre; Yakın çevresi, genç oyuncu ve babasının 6-7 yıl öncesine kadar Galatasaraylı olduklarını, ancak Merih'in Fenerbahçe'de oynaması ve özellikle annesinin cenazesine bütün takımın katılmasının ardından ikisinin de sıkı Fenerbahçeli olduklarını söylüyor.

Survivor Evrim Keklik bakın hangi takımlı çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da voleybol oynayan Evrim...

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu "Hakan çocukluğundan beri Galatasaray'ı tutuyor ama sonuçta profesyonel düşünmek gerek. Hangi takım Hakan'a değer verirse oda çıkar göğsünü gere gere en iyi şekilde temsil eder" demişti.

Survivor Evrim Keklik bakın hangi takımlı çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da voleybol oynayan Evrim...

Kenan Karaman

Kenan Karaman daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklamıştı.

Kenan verdiği röportajda "Spor Toto Süper Lig'i izliyor musun? Bundesliga ile arasında ne gibi farklar var sana göre?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti;

"Evet izliyorum, tüm maçları ailece izliyoruz. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Bundesliga ve Spor Toto Süper Lig arasında ise ciddi farklılıklar var. Bundesliga'da futbol çok daha yüksek bir tempoda oynanıyor. Oyunun sadece hücum değil, defansif yönü de çok iyi planlanıyor. Türkiye'de ise takımlar daha çok hücum etmeyi düşünüyor ve savunma planlarında aksaklıklar yaşanıyor."

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