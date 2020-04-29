Survivor Evrim Keklik bakın hangi takımlı çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da voleybol oynayan Evrim...
Survivor 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının kıyasıya rekabet halinde olduğu yarışmada en çok dikka çeken isimlerden biri Evrim oldu. Survivor henüz başlamadan yayınlanan 'Allah rızası için bana bir bardak çay veya kahve verin!' dediği ve ağladığı video ile çok konuşulan Evrim Keklik, yarışmada da çok konuşulmanın hakkını verdi. Sivri dili, ani çıkışları, çay bağımlılığı ve oyunlardaki başarısı ile adından söz ettiren Evrim öte yandan diğer bir yarışmacı Yasin Obuz'la olan didişmeleriyle de sosyal medyada adından söz ettiriyor. Evrim Keklik'in Fenerbahçe ve Galatasaray'da voleybol oynadığı ortaya çıktı. Bu sayede Evrim Keklik'in hangi takımlı olduğu ortaya çıktı. İşte başta Evrim Keklik olmak üzere sporcuların tuttukları takımlar.
29 yaşında olan Evrim Keklik, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı:
Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim.
Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.
Hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de oynayan Evrim'in hangi takımlı olduğu merak konusu oldu. İşte başta Evrim Keklik olmak üzere sporcuların tuttukları takımlar.
Kenan Karaman
Kenan Karaman daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklamıştı.
Kenan verdiği röportajda "Spor Toto Süper Lig'i izliyor musun? Bundesliga ile arasında ne gibi farklar var sana göre?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti;
"Evet izliyorum, tüm maçları ailece izliyoruz. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Bundesliga ve Spor Toto Süper Lig arasında ise ciddi farklılıklar var. Bundesliga'da futbol çok daha yüksek bir tempoda oynanıyor. Oyunun sadece hücum değil, defansif yönü de çok iyi planlanıyor. Türkiye'de ise takımlar daha çok hücum etmeyi düşünüyor ve savunma planlarında aksaklıklar yaşanıyor."