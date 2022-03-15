Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı sözler: Uzatma ve istifa et

SERKAN KORKMAZ - ERTELENEN ROTASYON

Torrent rotasyona inanan bir teknik adam olduğunu defalarca vurgulamıştı. Yani İspanyol Hoca'nın iki Barcelona maçı arasında rotasyon yapmasından daha doğal bir şey yoktu ve dünkü on bir bu sebeple herkes için sürprizdi.