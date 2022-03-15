Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı sözler: Uzatma ve istifa et
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip özellikle ilk yarısını çok üstün oynadığı maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, Beşiktaş cephesinde ise teknik heyete öfke vardı. İşte o yazılar...
Ya maç öncesinde iki kulüp arasında cereyan eden tuhaf gerilim etkili oldu, ya da G.Saraylı as (!) futbolcuların bu derbide rotasyona karşı çıkması derbi on birini şekillendirdi. Torrent'in takımı, hemen hemen aynı aktörlerle, Barcelona'da topu rakibe veren savunma takımından çok farklı bir kimlikle maça başladı ve Kerem'in iki güzel golüyle ilk yarıyı önde tamamladı.
Karaveli'nin 38'de yaptığı değişiklikler Beşiktaş'ın paniğe kapıldığının ispatıydı. Torrent riski az bir on biri sahaya sürerken cüretkar bir taktik deniyordu. Önder hocaysa kariyerini etkileyecek ölçüde büyük bir kumar oynuyordu. Beşiktaş ilk 45 dakikada kalesinde beşi isabetli on bir şut görmüş, G.Saray kalesine yalnızca bir isabetli şut çekebilmişti.
İkinci yarıda gelen oyuncu değişiklikleriyle Beşiktaş'ın biraz toparlanması, G.Saray'ın ise skorun rehavetine kapılarak aklının Barcelona rövanşına kaymasıyla maç dengeye oturdu ve Beşiktaş'ın Rıdvan'ın sağ ayakla Pena'nın bacaklarının arasından bulduğu golle bitti.