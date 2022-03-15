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Haberler Spor Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı sözler: Uzatma ve istifa et

Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı sözler: Uzatma ve istifa et

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip özellikle ilk yarısını çok üstün oynadığı maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, Beşiktaş cephesinde ise teknik heyete öfke vardı. İşte o yazılar...

15.03.2022 09:44 - Son Güncelleme: 15.03.2022 09:44
Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı sözler: Uzatma ve istifa et

SERKAN KORKMAZ - ERTELENEN ROTASYON
Torrent rotasyona inanan bir teknik adam olduğunu defalarca vurgulamıştı. Yani İspanyol Hoca'nın iki Barcelona maçı arasında rotasyon yapmasından daha doğal bir şey yoktu ve dünkü on bir bu sebeple herkes için sürprizdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı sözler: Uzatma ve istifa et

Ya maç öncesinde iki kulüp arasında cereyan eden tuhaf gerilim etkili oldu, ya da G.Saraylı as (!) futbolcuların bu derbide rotasyona karşı çıkması derbi on birini şekillendirdi. Torrent'in takımı, hemen hemen aynı aktörlerle, Barcelona'da topu rakibe veren savunma takımından çok farklı bir kimlikle maça başladı ve Kerem'in iki güzel golüyle ilk yarıyı önde tamamladı.

Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı sözler: Uzatma ve istifa et

Karaveli'nin 38'de yaptığı değişiklikler Beşiktaş'ın paniğe kapıldığının ispatıydı. Torrent riski az bir on biri sahaya sürerken cüretkar bir taktik deniyordu. Önder hocaysa kariyerini etkileyecek ölçüde büyük bir kumar oynuyordu. Beşiktaş ilk 45 dakikada kalesinde beşi isabetli on bir şut görmüş, G.Saray kalesine yalnızca bir isabetli şut çekebilmişti.

Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı sözler: Uzatma ve istifa et

G.Saray Avrupa ayarlarıyla değil, lig ayarlarıyla sahadaydı ve ezeli rakibi karşısında ezici bir oyun ve skor üstünlüğü kurmuştu. Tüm sezonun ezberi Barcelona'da kazanılan özgüvenle olumlu yönde bozulmuştu.

Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı sözler: Uzatma ve istifa et

İkinci yarıda gelen oyuncu değişiklikleriyle Beşiktaş'ın biraz toparlanması, G.Saray'ın ise skorun rehavetine kapılarak aklının Barcelona rövanşına kaymasıyla maç dengeye oturdu ve Beşiktaş'ın Rıdvan'ın sağ ayakla Pena'nın bacaklarının arasından bulduğu golle bitti.

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