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Kayserispor-Galatasaray maçı sonrası Mertens için flaş sözler: Küsmesin diye ilk 11'de

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oldu. Zorlu karşılaşmada ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu 2 golle 3 puanı cebine atarken; Galatasaray ise İstanbul'a puansız döndü. Spor yazarları maçın ardından çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o yazılar...

16.10.2022 08:54 - Son Güncelleme: 16.10.2022 08:54
Kayserispor-Galatasaray maçı sonrası Mertens için flaş sözler: Küsmesin diye ilk 11’de

LEVENT TÜZEMEN - DOMİNO TAŞI
Tecrübe sert bir öğretmendir. Önce sınav yapar sonra ders verir. Bu tecrübe yere ceket atmakla kazanılmıyor. Akılla oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kayserispor-Galatasaray maçı sonrası Mertens için flaş sözler: Küsmesin diye ilk 11’de

Okan Buruk ve ekibi Kayserispor maçına kadar ciddi bir sınavdan geçtiler. Galatasaray zor kazansa bile takım olarak uyumlu, dikkatli, çalışkan, mücadeleci ve coşkuluydu. 17 puan toplayan Galatasaray'ın bir kadro istikrarı, oyun hafızası ve oyuncuların oynama alışkanlığı vardı.

Kayserispor-Galatasaray maçı sonrası Mertens için flaş sözler: Küsmesin diye ilk 11’de

A Spor'daki 90'a programında, Kayserispor deplasmanının rotasyona açık olmadığını konusunda Okan Buruk'u uyarmıştım. Okan hoca ne yaptı? İleride bir yabancı oynatmak adına Kerem'i oynatmayıp Kazımcan'a sol bekte görev verdi ve önüne de fizik gücü sallanan Mertens'i monte etti.

Kayserispor-Galatasaray maçı sonrası Mertens için flaş sözler: Küsmesin diye ilk 11’de

Kayserispor maçındaki kadro burum buram "Eyyam" kokuyordu. Çünkü Mata antrenmanlarda iyiydi. Mertens aman küsmesin diye ilk onbirde yer buldu.

Kayserispor-Galatasaray maçı sonrası Mertens için flaş sözler: Küsmesin diye ilk 11’de

Kerem yoksa orada ya Rashica ya da Yusuf oynamalıydı. Mertens yedek soyunmaz diye bir kural mı var? Bu gereksiz rotasyon Galatasaray'ın sezon başı yakaladığı oyun ritmini bombaladı ve tüm takım domina taşı gibi devrildi.

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