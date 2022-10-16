Kayserispor-Galatasaray maçı sonrası Mertens için flaş sözler: Küsmesin diye ilk 11'de
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oldu. Zorlu karşılaşmada ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu 2 golle 3 puanı cebine atarken; Galatasaray ise İstanbul'a puansız döndü. Spor yazarları maçın ardından çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o yazılar...
Okan Buruk ve ekibi Kayserispor maçına kadar ciddi bir sınavdan geçtiler. Galatasaray zor kazansa bile takım olarak uyumlu, dikkatli, çalışkan, mücadeleci ve coşkuluydu. 17 puan toplayan Galatasaray'ın bir kadro istikrarı, oyun hafızası ve oyuncuların oynama alışkanlığı vardı.
A Spor'daki 90'a programında, Kayserispor deplasmanının rotasyona açık olmadığını konusunda Okan Buruk'u uyarmıştım. Okan hoca ne yaptı? İleride bir yabancı oynatmak adına Kerem'i oynatmayıp Kazımcan'a sol bekte görev verdi ve önüne de fizik gücü sallanan Mertens'i monte etti.
Kayserispor maçındaki kadro burum buram "Eyyam" kokuyordu. Çünkü Mata antrenmanlarda iyiydi. Mertens aman küsmesin diye ilk onbirde yer buldu.
Kerem yoksa orada ya Rashica ya da Yusuf oynamalıydı. Mertens yedek soyunmaz diye bir kural mı var? Bu gereksiz rotasyon Galatasaray'ın sezon başı yakaladığı oyun ritmini bombaladı ve tüm takım domina taşı gibi devrildi.