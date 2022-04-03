RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Spor Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı sonrası çarpıcı yorum: Galatasaray Kadıköy'de...

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı sonrası çarpıcı yorum: Galatasaray Kadıköy'de...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 31. haftasında evinde Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, ilk 20 dakikada bulduğu 2 golle maçı kazandı. Spor yazarları karşılaşma sonrası maçla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, haftaya oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine de değindi. İşte o yazılar...

03.04.2022 09:07 - Son Güncelleme: 03.04.2022 09:07
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı sonrası çarpıcı yorum: Galatasaray Kadıköy’de...

SERKAN KORKMAZ - AVRUPA AYARLARI

Galatasaray art arda İstanbul'da oynayacağı iki kritik maç öncesi ligin 15. sırasındaydı ve hayli tedirgindi. Takımın performansı hiç güven vermezken iki önemli isim; Feghouli ve Mohamed de yoktu. Açıkça belirteyim ki; Galatasaray'ı Karagümrük karşısında favori olarak görmüyordum.

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Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı sonrası çarpıcı yorum: Galatasaray Kadıköy’de...

Maça hayli istekli ve tempolu başlayan sarı-kırmızılılar bir anda iki usta ismiyle skoru 2-0'a getirdi. Gomis'in gole çevirdiği penaltı vuruşunun kazanılmasında bazı hakemler devam kararı verebilirdi. Kerem'in bir engelleme ya da darbe sonucu değil de bir çarpışma sonucu yerde kaldığını düşünen de olabilir.

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı sonrası çarpıcı yorum: Galatasaray Kadıköy’de...

En kötü, en formsuz haliyle bile takımdaki en iyi şeylerden biri olmayı her daim başaran Babel attığı golde çok soğukkanlıydı. Rakip savunmacıların korkulu rüyası Kerem'in sakatlanarak dışarı çıkması Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaraylılarda hayli endişe yaratmış olmalı.

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı sonrası çarpıcı yorum: Galatasaray Kadıköy’de...

Hele hele, gündüz seansında Kayseri'de dört gollü galip gelen Fenerbahçe'nin formunu hesaba katınca Torrent'in işi haftaya hayli zor görünüyor. Maçın son yarım saatlik dilimin de Galatasaray'ı bunaltan Karagümrük bir de penaltı kaçırdı.

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı sonrası çarpıcı yorum: Galatasaray Kadıköy’de...

Penaltıyı kurtaran Muslera için tam "eski günlerine döndü" diye düşünürken birkaç dakika sonra koltuk altından kaçırdığı bir top neredeyse gol oluyordu. Birkaç oyuncusunun ekstra çabalarıyla, ortalamasının altında oynayan rakibini zar zor yenen Galatasaray için Kadıköy'de beraberlik gayet makul bir sonuçtur.

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