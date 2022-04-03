Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı sonrası çarpıcı yorum: Galatasaray Kadıköy’de...

Maça hayli istekli ve tempolu başlayan sarı-kırmızılılar bir anda iki usta ismiyle skoru 2-0'a getirdi. Gomis'in gole çevirdiği penaltı vuruşunun kazanılmasında bazı hakemler devam kararı verebilirdi. Kerem'in bir engelleme ya da darbe sonucu değil de bir çarpışma sonucu yerde kaldığını düşünen de olabilir.