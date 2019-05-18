Ali Koç dünyanın gözü önünde böyle yıkıldı! Bu sefer tutmadı
Vitoria-Gasteiz'deki tarihi gecenin galibi Anadolu Efes! THY Euroleague Dörtlü Finali'nde iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, son beş sezondur Final four oynayan Fenerbahçe Beko'yu, 92-73'lük skorla geçti ve tarihinde ilk kez Euroleague finaline yükseldi. Karşılaşmaya ise Fenerbahçe Ali Koç'un bu görüntüleri damgasını vurdu.
VESELY VE KALINIC KADRODAYDI...
Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları düzelen oyuncular Jan Vesely ile Nikola Kalinic kadroda yer aldı. Tedavileri tamamlanan iki isim de başantrenör Zeljko Obradovic tarafından kadroya dahil edildi. Fenerbahçe Beko'nun Fransız uzunu Joffrey Lauvergne ile İtalyan forveti Luigi Datome ise sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.
TRİBÜNDE TÜRK RÜZGARI...
Fenerbahçe ve Anadolu Efes taraftarı, takımlarını desteklemek için tribündeki yerini aldı. Geçtiğimiz Dörtlü Final organizasyonlarına göre, Vitoria-Gasteiz'e ulaşımın zor olması ve konaklama sıkıntısı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların sayısında azalma oldu. Tribünlerde 200 kadar Anadolu Efes, 3 binin üzerinde de Fenerbahçe taraftarı bulundu.