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Ali Koç dünyanın gözü önünde böyle yıkıldı! Bu sefer tutmadı

Vitoria-Gasteiz'deki tarihi gecenin galibi Anadolu Efes! THY Euroleague Dörtlü Finali'nde iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, son beş sezondur Final four oynayan Fenerbahçe Beko'yu, 92-73'lük skorla geçti ve tarihinde ilk kez Euroleague finaline yükseldi. Karşılaşmaya ise Fenerbahçe Ali Koç'un bu görüntüleri damgasını vurdu.

18.05.2019 14:25 - Son Güncelleme: 18.05.2019 14:26
Ali Koç dünyanın gözü önünde böyle yıkıldı! Bu sefer tutmadı

İşte Türk derbisinden öne çıkanlar ve dikkat çeken o detay...

Ali Koç dünyanın gözü önünde böyle yıkıldı! Bu sefer tutmadı

BAKAN KASAPOĞLU, TAKIMLARI YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan karşılaşmayı izledi.

Ali Koç dünyanın gözü önünde böyle yıkıldı! Bu sefer tutmadı

İspanya'ya gelen Bakan Kasapoğlu, maçtan önce de iki takımın da soyunma odalarına da giderek başarı dileklerini iletti.

Ali Koç dünyanın gözü önünde böyle yıkıldı! Bu sefer tutmadı

VESELY VE KALINIC KADRODAYDI...

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları düzelen oyuncular Jan Vesely ile Nikola Kalinic kadroda yer aldı. Tedavileri tamamlanan iki isim de başantrenör Zeljko Obradovic tarafından kadroya dahil edildi. Fenerbahçe Beko'nun Fransız uzunu Joffrey Lauvergne ile İtalyan forveti Luigi Datome ise sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Ali Koç dünyanın gözü önünde böyle yıkıldı! Bu sefer tutmadı

TRİBÜNDE TÜRK RÜZGARI...

Fenerbahçe ve Anadolu Efes taraftarı, takımlarını desteklemek için tribündeki yerini aldı. Geçtiğimiz Dörtlü Final organizasyonlarına göre, Vitoria-Gasteiz'e ulaşımın zor olması ve konaklama sıkıntısı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların sayısında azalma oldu. Tribünlerde 200 kadar Anadolu Efes, 3 binin üzerinde de Fenerbahçe taraftarı bulundu.

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