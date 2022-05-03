Kasımpaşa’dan Jackson Muleka’ya Diagne tarifesi! Transfer teklifleri için fiyat belirlendi
Ara transfer döneminde kiraladığı Jackson Muleka'dan şu ana kadar 11 maçta 12 gol, 3 asistlik katkı alan Kasımpaşa, 22 yaşındaki oyuncunun 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor. İstanbul ekibinin Muleka için gelecek transfer teklifleri için ise 2019 yılında Mbaye Diagne'yi Galatasaray'a sattığı rakam olan 13 milyon Euro'dan aşağıya "Evet" demesi beklenmiyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde Belçika'nın Standar Liege takımından transfer ettiği Jackson Muleka, kısa süre içinde gösterdiği performansla Süper Lig'e damgasını vurmayı başardı.
Ligde forma giydiği 11 maçta 12 gol atan ve 3 asist yapan 22 yaşındaki forvet oyuncusunun ortaya koyduğu form grafiği sonrası ise Kasımpaşa, Muleka'nın 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.
TEKLİFLER İÇİN ALT RAKAM BELİRLENDİ
Kasımpaşa, Süper Lig'i kasıp kavuran ve şimdiden hem Türkiye'nin büyük kulüplerini hem de Avrupa'dan bazı kulüpleri peşine takan Jackson Muleka için gelecek transfer teklifleri için alt limitini de belirledi.
Kasımpaşa'nın 22 yaşındaki Muleka için 2019 yılında Galatasaray'a satılan Mbaye Diagne'den elde edilen 13 milyon Euro'luk bonservis bedelini baz aldığı ve bu rakamın altına Kongolu golcüyü satmama kararı aldığı öğrenildi.
ADI 3 BÜYÜKLER İLE ANILIYOR
Muleka'nın adı kısa sürede Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi Süper Lig devleri ile anılırken, oyuncunun menajeri 22 yaşındaki futbolcuya Arap kulüplerinden de talipler olduğunu açıklamıştı.