Kasımpaşa’dan Jackson Muleka’ya Diagne tarifesi! Transfer teklifleri için fiyat belirlendi

TEKLİFLER İÇİN ALT RAKAM BELİRLENDİ

Kasımpaşa, Süper Lig'i kasıp kavuran ve şimdiden hem Türkiye'nin büyük kulüplerini hem de Avrupa'dan bazı kulüpleri peşine takan Jackson Muleka için gelecek transfer teklifleri için alt limitini de belirledi.