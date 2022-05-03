Son dakika Fenerbahçe haberleri... İsmail Kartal'dan müthiş performans!
Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın oturmasıyla birlikte müthiş bir ivme yakaladı. 21. haftadaki Antalyaspor maçıyla birlikte göreve başlayan İsmail Kartal üst üste aldığı galibiyetlerle Sarı-Lacivertliler'i üst basamaklara taşıdı.
03.05.2022 14:10 - Son Güncelleme: 03.05.2022 14:10
20. hafta sonunda Fenerbahçe 32 puanla ligin 5. sırasındaydı. Şampiyonlar Ligi bileti için çekiştiği Konyaspor ise 39 puanla ikincilik basamağında oturuyordu.
Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal ile ligdeki son 11 maçında 10 galibiyet aldı. Bu galibiyetlerde dikkat çeken bir nokta ise skor olarak geriye çok az düşmüş olması… Sarı Kanarya 990 dakikalık süreçte sadece 108 dakika skor olarak geriye düştü.
Fenerbahçe, Konyaspor'a karşı Kadıköy'de 35'te yenik duruma düştü. 66'da Kim ve 88'de Pelkas'ın golleriyle maçı çevirmeyi başardı. Bu 3 maçın dışında 8 karşılaşmada ise rakiplerine skor üstünlüğü vermedi.