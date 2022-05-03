Son dakika Fenerbahçe haberleri... İsmail Kartal’dan müthiş performans!

Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal ile ligdeki son 11 maçında 10 galibiyet aldı. Bu galibiyetlerde dikkat çeken bir nokta ise skor olarak geriye çok az düşmüş olması… Sarı Kanarya 990 dakikalık süreçte sadece 108 dakika skor olarak geriye düştü.