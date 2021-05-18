Kartal'ın gözü ikinci kupada! İşte Antalyaspor-Beşiktaş finalinde muhtemel 11'ler

Öte yandan Beşiktaş, daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu. Siyahbeyazlılar, son olarak 2010-11 sezonunda kupayı kaldırmıştı. Antalyaspor ise ikinci kez kupada final oynayacak. Akdeniz ekibi, 1999-00'deki finalde Galatasaray'a yenilmişti.