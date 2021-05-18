Kartal'ın gözü ikinci kupada! İşte Antalyaspor-Beşiktaş finalinde muhtemel 11'ler
Süper Lig'i şampiyn olarak bitiren Beşiktaş, bu sezon 2. kupayı kaldırmak için sahaya çıkıyor. Antalya ise ilk kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Final heyecanı izleyiciyle A Spor'da buluşuyor. Karşılaşmaya az bir süre kala iki ekibin çalıştırıcıları da muhtemel 11'lerini büyük oranda belirledi. İşte Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak olan Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesinin muhtemel 11'leri...
18.05.2021 09:56
- Son Güncelleme: 18.05.2021 10:17