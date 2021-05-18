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Kartal'ın gözü ikinci kupada! İşte Antalyaspor-Beşiktaş finalinde muhtemel 11'ler

Süper Lig'i şampiyn olarak bitiren Beşiktaş, bu sezon 2. kupayı kaldırmak için sahaya çıkıyor. Antalya ise ilk kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Final heyecanı izleyiciyle A Spor'da buluşuyor. Karşılaşmaya az bir süre kala iki ekibin çalıştırıcıları da muhtemel 11'lerini büyük oranda belirledi. İşte Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak olan Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesinin muhtemel 11'leri...

18.05.2021 09:56 - Son Güncelleme: 18.05.2021 10:17
Kartal'ın gözü ikinci kupada! İşte Antalyaspor-Beşiktaş finalinde muhtemel 11'ler

59. Türkiye Kupası, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında bugün İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Saat 20.45'te başlayacak. Müthiş final A Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

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Kartal'ın gözü ikinci kupada! İşte Antalyaspor-Beşiktaş finalinde muhtemel 11'ler

Beşiktaş'ta sezonu kapattıkları açıklanan Cenk, Hasic ve Aboubakar'ın yanı sıra, Karagümrük ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanması sonrası omzunun çıktığı açıklanan Ljajic'in mücadelede görev yapması beklenmiyor. Antalya'da ise Serdar dışında eksik bulunmuyor.


Kartal'ın gözü ikinci kupada! İşte Antalyaspor-Beşiktaş finalinde muhtemel 11'ler

ANTALYA İKİNCİ KEZ FİNALDE
Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'a çifte kupayla dönmenin hesabını yaparken, aynı statta ikinci kez zafer yaşamaya çalışacak. Kesinlikle kayba tahammülü olmayan Kara Kartallar böylece taraftarına da çifte mutluluk hediye etmek amacında.

Kartal'ın gözü ikinci kupada! İşte Antalyaspor-Beşiktaş finalinde muhtemel 11'ler

Öte yandan Beşiktaş, daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu. Siyahbeyazlılar, son olarak 2010-11 sezonunda kupayı kaldırmıştı. Antalyaspor ise ikinci kez kupada final oynayacak. Akdeniz ekibi, 1999-00'deki finalde Galatasaray'a yenilmişti.

Kartal'ın gözü ikinci kupada! İşte Antalyaspor-Beşiktaş finalinde muhtemel 11'ler


Türkiye Kupası'nı, şimdiye dek 15 ayrı takım müzesine götürdü. G.Saray 18, Beşiktaş 9, Trabzonspor 9, F.Bahçe 6, Altay, A.Gücü, Göztepe, G.Birliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehir, Bursa, Sakarya, Kayseri, Konya ve Akhisar da birer kez mutlu sona ulaştı.