Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Yıldız isim eski takımına dönüyor
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı. Aboubakar, Rosier ve Ghezzal'ın durumu belirsizliğini korurken, devre arasında Everton'dan kiralanan Cenk Tosun eski takımına geri döneceğini duyurdu. İşte detaylar...
17.05.2021 16:47
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Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, şampiyonluk sonrası Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu. 7 sahalardan uzak kalacak olan Cenk Tosun, Everton'a geri döneceğini ve sözleşmesinin tamamlanmasını bekleyeceğini ifade etti.
Son maçlarda, son saniyelerde kazanılan şampiyonlukların tadı daha güzel oluyor. Belki talihsiz sakatlıklar vermeseydik, 3-4 hafta önce bitirebileceğimiz bir şampiyonluktu.
Çok büyük bir maraton oldu, herkes çok yoruldu. Hem pandemi hem seyircisizlik derken çok zor bir lig oldu. Bütün takım arkadaşlarımın fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum.
Sergen Hoca, beni ilk gün odasına çağırdı. Onunla Gaziantep'te birkaç aylık çalışmışlığım vardı. Hoca da kendini büyük takımda başka bir seviyeye çıkarmış. Bize ve şampiyonluğa çok katkısı oldu. Bu kulübün efsanesi, yine tarihe geçti. Bize ve bana katkısı çok oldu. İnşallah böyle devam eder.
Tedavim iyi geçiyor. Yeni sezona kadar burada tedavi olacağım. Temmuz başı gibi Everton'a döneceğim. Uzun bir süreç. Daha tedavinin başındayız ancak güzel gidiyor. Sakatlık anımda 'İlk ne kadar sürer?' diye sorum. Doktor 6-9 ay yanıtını verdi. Acele etmeyeceğim. Kendimi iyi hissettiğimde takımla çalışırım daha da iyi olunca maça çıkarım. En az 6-7 ay sürer.