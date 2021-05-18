Galatasaray’da kaçan şampiyonluk sonrası deprem! Muslera Galatasaray’dan ayrılıyor mu?
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımda Fatih Terim'in vedasının ardından moraller bozukken bir ayrılık haberi daha geldi. Terim'in vedasının ardından Muslera'nın sözleri, sarı kırmızılı takımda şok etkisi yarattı. İşte detaylar…
TERİM'DEN SONRA MUSLERA'DAN FLAŞ HAMLE
Galatasaray'da şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptırmanın büyük üzüntüsü yaşanıyor. Bunun üzerine Fatih Terim'in veda sözleri eklenince Sarı Kırmızılı kulüpte son günlerde büyük bir kaos yaşanıyor. Fatih Terim'in ardından bir şok hamle de Fernando Muslera'dan geldi. Muslera'nın hamlesi şok etkisi yarattı. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmesinin detayları...
FARKI BULAMADI
Helenex Yeni Malatyaspor karşısında bol gollü galibiyet için her şeyi deneyen Galatasaray rakibini 3-1 ile geçmiş fakat İzmir'de Beşiktaş'ın galip gelmesiyle averaj farkıyla 23. şampiyonluğunu elde edememişti. Fakat kaçan şampiyonluk sonrası Fatih Terim'in sözleri adeta şok etkisi yarattı.
'KISMET DEĞİLMİŞ'
Fatih Terim maç sonrası "42 hafta kolay değil. Sadece corona virüs ve rakiplerle uğraşmıyorsunuz. Birçok unsurla uğraşıyorsunuz. Oyunun içinde herkes var. Oyuncularımla vedalaşırken teşekkür ettim. Biz hiç bırakmadık. Florya hiç bırakmadı. Çok da yaklaştık aslında. Basit bir hesapla Denizli'de ve burada yemesek olacaktı. Kısmet değilmiş. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, teknik ekibime teşekkür ediyorum. Bizi samimi olarak destekleyen taraftarlara teşekkür ederim. Camiada bizi destekleyen çoğunluğa teşekkür ederim." demişti.