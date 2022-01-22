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Haberler Spor Kartal Malatya deplasmanında! İşte Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Kartal Malatya deplasmanında! İşte Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Malatya'daki kritik mücadele öncesi iki takımın muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

takvim.com.tr
AA
22.01.2022 08:44 - Son Güncelleme: 22.01.2022 08:52
Kartal Malatya deplasmanında! İşte Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Kartal Malatya deplasmanında! İşte Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Ligin ikinci yarısında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 35 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.

Kartal Malatya deplasmanında! İşte Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Kar yağışı nedeniyle 22. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasını tamamlayamayan ev sahibi takım ise ligin ikinci yarısında oynadığı 2 maçta henüz puanla tanışamadı. Trabzonspor'a 1-0, Göztepe'ye de 2-1 yenilen Yeni Malatyaspor, ligin son sırasında yer alıyor.

Kartal Malatya deplasmanında! İşte Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

OĞUZHAN, LARİN VE BATSHUAYİ KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Michy Batshuayi, kart ceza sınırında bulunuyor.

Kartal Malatya deplasmanında! İşte Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Üç futbolcu, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

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