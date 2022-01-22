Kartal Malatya deplasmanında! İşte Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Malatya'daki kritik mücadele öncesi iki takımın muhtemel ilk 11'leri belli oldu.
22.01.2022 08:44
- Son Güncelleme: 22.01.2022 08:52
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Kar yağışı nedeniyle 22. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasını tamamlayamayan ev sahibi takım ise ligin ikinci yarısında oynadığı 2 maçta henüz puanla tanışamadı. Trabzonspor'a 1-0, Göztepe'ye de 2-1 yenilen Yeni Malatyaspor, ligin son sırasında yer alıyor.
OĞUZHAN, LARİN VE BATSHUAYİ KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Michy Batshuayi, kart ceza sınırında bulunuyor.