Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe’den transfer atağı! Bursaspor’un iki ismine göz dikti! Taha Altıkardeş ve Batuhan Kör...
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geride kalmak istemeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı - lacivertli takımın transfer listesinde uzun süredir bulunan Bursasporlu Taha Altıkardeş ve Batuhan Kör için masaya oturulduğu belirtildi.
Bir süredir Bursasporlu Taha Altıkardeş ve Batuhan Kör için temasta olan Fenerbahçe, iki futbolcu için Yeşil-Beyazlı yönetimle resmen masaya oturdu. Bursaspor'un Taha için 30 milyon TL, Batuhan için ise 15 milyon TL'den kapıyı açtığı öğrenildi.
Ara transfer dönemindeki suskunluğunu koruyan Fenerbahçe'den flaş hamle... Sarı-Lacivertliler bir süredir peşinde olduğu Bursaspor'un genç stoperi Taha Altıkardeş ve forvet Batuhan Kör için Yeşil-Beyazlı yönetimle masaya oturdu. İki taraf arasındaki transfer pazarlıkları resmen start aldı.
Adı İtalyan devi Roma'nın yanı sıra Almanya'dan bazı kulüplerle anılan Taha Altıkardeş için Bursaspor'un ilk görüşmede kapıyı 30 milyon TL'den açtığı, 20 yaşındaki golcü Batuhan Kör için de 15 milyon TL talep ettiği öğrenildi.
İki oyuncunun bonservisinde indirim isteyen Fenerbahçe yönetiminin ise Taha ve Batuhan'ın transferine karşılık geçtiğimiz yaz Bursaspor'dan alınan Burak Kapacak'ın sezon sonuna kadar Yeşil-Beyazlı ekibe kiralanması konusunda kolaylık sağlayacağını görüşmede ilettiği öne sürülüyor.
Fenerbahçe'nin Taha ve Batuhan için yaptığı pazarlıklarda Burak Kapacak'ın yanı sıra şu an Bursaspor'da kiralık oynayan İsmail Yüksek'in de gelecek sezon başka bir kulübe kiralanması halinde önceliğin Yeşil-Beyazlı ekibe verileceği yönünde bir öneride bulunduğu da konuşuluyor.