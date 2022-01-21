Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe’den transfer atağı! Bursaspor’un iki ismine göz dikti! Taha Altıkardeş ve Batuhan Kör...

Bir süredir Bursasporlu Taha Altıkardeş ve Batuhan Kör için temasta olan Fenerbahçe, iki futbolcu için Yeşil-Beyazlı yönetimle resmen masaya oturdu. Bursaspor'un Taha için 30 milyon TL, Batuhan için ise 15 milyon TL'den kapıyı açtığı öğrenildi.