Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası Zorbay Küçük için şok sözler: Hakem rezaleti
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 28. haftasının en kritik maçında Fenerbahçe evinde lider Trabzonspor'u ağırladı. Nwakaeme ve Zajc'ın karşılıklı golleriyle karşılaşma 1-1'lik skorla berabere tamamlandı. Maçın ardından hakem Zorbay Küçük'ün İrfan Can Kahveci'ye verdiği kırmızı kart da tartışma konusu oldu. Spor yazarları çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...
ERMAN TOROĞLU - ZORBAY İYİ YÖNETTİ
Ondan, bundan, şundan demeden yazının sonunu başa getirelim. Dün gece 90 dakika sonunda Fenerbahçe bu sahadan mağlup ayrılsa yazık olurdu, dün gece 90 dakika sonunda Trabzonspor galip gelerek maçı bitirse ayıp olurdu.
Şu bir gerçek; Mete Kalkavan sahada çok başarılı değil. Ama VAR'da müthiş işler yapıyor. İrfan Can'ın atılması Fenerbahçe'yi canlandırdı, Trabzonspor'un kimyasını bozdu. Trabzonlu futbolcular, Siopis hariç, topa ve rakibe müdahale etmekten kaçındılar. "Hakem bizi de atar mı?" diye… Ve oyunları bozuldu.
Fenerbahçe'de 10 kişi kalan oyuncular da bayağı hırslandılar. Mesela dün gece Fenerbahçe'de iki kişi var. Mert Hakan Yandaş ve Samuel Osayi… Yalnız şunu da söylemeden geçemeyeceğim; Fenerbahçe 10 kişi kaldı tamam da, Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor da 10 kişi oynadı. Sanki Bakasetas da atılmıştı oyundan. Sanki Bakasetas, "Ulan ben oynamayayım da şu oyun 10'a 10 oynansın"' dedi herhalde.
Fenerbahçe yönetimi gece yarısı hakem neden açıklandı diye bir bildiri yayınladı. Yayınlayabilirler. Ama ateşe benzin döküyorlar! Neden? Çünkü bütün Türkiye Kupası maçları bitmeden o hafta oynanacak lig maçlarının hakemleri açıklanmaz. Ama işte hep aynı hikaye. Biz yazalım çizelim işler lehimize olsun.