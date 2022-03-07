Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası Zorbay Küçük için şok sözler: Hakem rezaleti

Fenerbahçe'de 10 kişi kalan oyuncular da bayağı hırslandılar. Mesela dün gece Fenerbahçe'de iki kişi var. Mert Hakan Yandaş ve Samuel Osayi… Yalnız şunu da söylemeden geçemeyeceğim; Fenerbahçe 10 kişi kaldı tamam da, Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor da 10 kişi oynadı. Sanki Bakasetas da atılmıştı oyundan. Sanki Bakasetas, "Ulan ben oynamayayım da şu oyun 10'a 10 oynansın"' dedi herhalde.