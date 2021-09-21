Kartal evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak! İşte Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısındaki muhtemel 11'i
Hafta sonu 2-0'dan gelerek aldığı Antalyaspor galibiyeti sonrası moral bulan lider Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında bugün Adana Demirspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Siyah-beyazlı takımda 6 oyuncunun sakatlığı bulunurken Sergen Yalçın 11'i belirledi.
21.09.2021 10:43
- Son Güncelleme: 21.09.2021 10:43
Sakatlığı geçen Welinton ile üst solunum yollarında sıkıntı yaşadığı için Antalya maçında görev alamayan Rosier bugünkü maçın kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncularına, "Antalya'da çok zorlandık ama başardık. Bu kez aynı hataları yapmayalım ve daha dikkatli bir oyunla üç puanı alalım" diye uyardı.