Kartal evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak! İşte Beşiktaş’ın Adana Demirspor karşısındaki muhtemel 11’i

Sakatlığı geçen Welinton ile üst solunum yollarında sıkıntı yaşadığı için Antalya maçında görev alamayan Rosier bugünkü maçın kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncularına, "Antalya'da çok zorlandık ama başardık. Bu kez aynı hataları yapmayalım ve daha dikkatli bir oyunla üç puanı alalım" diye uyardı.



