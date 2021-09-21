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Haberler Spor Kartal evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak! İşte Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısındaki muhtemel 11'i

Kartal evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak! İşte Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısındaki muhtemel 11'i

Hafta sonu 2-0'dan gelerek aldığı Antalyaspor galibiyeti sonrası moral bulan lider Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında bugün Adana Demirspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Siyah-beyazlı takımda 6 oyuncunun sakatlığı bulunurken Sergen Yalçın 11'i belirledi.

21.09.2021 10:43 - Son Güncelleme: 21.09.2021 10:43
Kartal evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak! İşte Beşiktaş’ın Adana Demirspor karşısındaki muhtemel 11’i

Geçen hafta inanılmaz bir geri dönüşle Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden ve liderlik koltuğunu koruyan Beşiktaş, bugün Adana Demirspor'u konuk edecek.

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Kartal evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak! İşte Beşiktaş’ın Adana Demirspor karşısındaki muhtemel 11’i

11 günlük süre içinde 4'üncü maçına çıkacak olan siyah-beyazlılar bu periyotta Malatya ve Antalya'yı yenerken, Dortmund'a yenildi. Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor.

Kartal evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak! İşte Beşiktaş’ın Adana Demirspor karşısındaki muhtemel 11’i

5 puanla 15'inci sırada yer alan Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti.

Kartal evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak! İşte Beşiktaş’ın Adana Demirspor karşısındaki muhtemel 11’i

6 EKSİKLE ÇIKACAK
Siyah-beyazlı takımda Adana Demirspor maçı öncesi 6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş'ta N'Koudou, Vida, Teixeira, Umut Meraş, Necip Uysal ve Mehmet Topal; bugünkü maçın kadrosuna alınmadılar.

Kartal evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak! İşte Beşiktaş’ın Adana Demirspor karşısındaki muhtemel 11’i

Sakatlığı geçen Welinton ile üst solunum yollarında sıkıntı yaşadığı için Antalya maçında görev alamayan Rosier bugünkü maçın kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncularına, "Antalya'da çok zorlandık ama başardık. Bu kez aynı hataları yapmayalım ve daha dikkatli bir oyunla üç puanı alalım" diye uyardı.


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