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Kartal Dolmabahçe'de farklı kazandı! Beşiktaş 3-0 Göztepe | Maç sonucu

Süper Lig'de 2. haftanın ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk etti. Geçen hafta aldığı mağlubiyetle lige kötü bir başlangıç yapan siyah beyazlılar kendi evinde 3-0'lık farklı bir skorla galip geldi ve ilk puanlarını aldı. Bu hafta Süper Lig, TFF 1'inci ve 2'nci ligde oynanacak diğer maçlarda olacağı gibi Beşiktaş - Göztepe karşılaşması da Emine Bulut için 1 dakika geç başladı.

23.08.2019 22:26 - Son Güncelleme: 23.08.2019 22:37
Kartal Dolmabahçe'de farklı kazandı! Beşiktaş 3-0 Göztepe | Maç sonucu

Süper Lig'de 2. haftanın ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk etti.

Kartal Dolmabahçe'de farklı kazandı! Beşiktaş 3-0 Göztepe | Maç sonucu

Geçen hafta aldığı mağlubiyetle lige kötü bir başlangıç yapan siyah beyazlılar kendi evinde 3-0'lık farklı bir skorla galip geldi ve ilk puanlarını aldı.

Kartal Dolmabahçe'de farklı kazandı! Beşiktaş 3-0 Göztepe | Maç sonucu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'a kaybedilen karşılaşmanın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Kalede sakatlığını atlatan Alman file bekçisi Karius'a görev veren Avcı, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Ruiz ve Caner'den oluşturdu.

Kartal Dolmabahçe'de farklı kazandı! Beşiktaş 3-0 Göztepe | Maç sonucu

Tecrübeli teknik adam sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek Dorukhan'ın yerine Oğuzhan'ı sahaya sürdü. Oğuzhan'ın orta sahadaki partneri ise Gary Medel oldu. Bu ikilinin hemen önünde Boyd, Ljajic ve Lens'e şans veren Avcı'nın gol yollarındaki tercihi ise Güven Yalçın oldu.

Kartal Dolmabahçe'de farklı kazandı! Beşiktaş 3-0 Göztepe | Maç sonucu

Siyah-beyazlıların Göztepe karşısındaki 11'i şöyle: "Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Oğuzhan, Medel, Boyd, Ljajic, Lens, Güven."

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