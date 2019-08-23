Kartal Dolmabahçe'de farklı kazandı! Beşiktaş 3-0 Göztepe | Maç sonucu
Süper Lig'de 2. haftanın ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk etti. Geçen hafta aldığı mağlubiyetle lige kötü bir başlangıç yapan siyah beyazlılar kendi evinde 3-0'lık farklı bir skorla galip geldi ve ilk puanlarını aldı. Bu hafta Süper Lig, TFF 1'inci ve 2'nci ligde oynanacak diğer maçlarda olacağı gibi Beşiktaş - Göztepe karşılaşması da Emine Bulut için 1 dakika geç başladı.
23.08.2019 22:26
- Son Güncelleme: 23.08.2019 22:37
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