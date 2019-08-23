Kartal Dolmabahçe'de farklı kazandı! Beşiktaş 3-0 Göztepe | Maç sonucu

Tecrübeli teknik adam sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek Dorukhan'ın yerine Oğuzhan'ı sahaya sürdü. Oğuzhan'ın orta sahadaki partneri ise Gary Medel oldu. Bu ikilinin hemen önünde Boyd, Ljajic ve Lens'e şans veren Avcı'nın gol yollarındaki tercihi ise Güven Yalçın oldu.

