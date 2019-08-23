Beşiktaş galibiyet arıyor! İşte Beşiktaş-Göztepe maçı 11'leri...

Süper Lig'de ikinci hafta maçları Beşiktaş-Göztepe karşılaşması ile başlıyor. İkinci haftanın açılış mücadelesinde İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek olan siyah-beyazlılar mutlak 3 puan parolası ile sahaya çıkacak.İki ekipte de sakatlıkları devam eden oyuncular bulunuyor. İşte Beşiktaş-Göztepe maçının muhtemel 11'leri...

23.08.2019 15:05 - Son Güncelleme: 23.08.2019 15:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





