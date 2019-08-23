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Beşiktaş galibiyet arıyor! İşte Beşiktaş-Göztepe maçı 11'leri...

Süper Lig'de ikinci hafta maçları Beşiktaş-Göztepe karşılaşması ile başlıyor. İkinci haftanın açılış mücadelesinde İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek olan siyah-beyazlılar mutlak 3 puan parolası ile sahaya çıkacak.İki ekipte de sakatlıkları devam eden oyuncular bulunuyor. İşte Beşiktaş-Göztepe maçının muhtemel 11'leri...

23.08.2019 15:05 - Son Güncelleme: 23.08.2019 15:05
Beşiktaş galibiyet arıyor! İşte Beşiktaş-Göztepe maçı 11'leri...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na Sivas deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına hafta boyunca basına kapalı şekilde devam etti.

Beşiktaş galibiyet arıyor! İşte Beşiktaş-Göztepe maçı 11'leri...

Ligin ilk iç saha maçında taraftarıyla buluşacak olan siyah-beyazlılar, Göztepe karşısında hata yapmak istemiyor.

Beşiktaş galibiyet arıyor! İşte Beşiktaş-Göztepe maçı 11'leri...

Abdullah Avcı'nın ekibinde bu maç öncesinde Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz ve Enzo Roco'nun sakatlıkları bulunuyor. Göztepe'de ise Cameron Jerome formay giyemeyecek.

Beşiktaş galibiyet arıyor! İşte Beşiktaş-Göztepe maçı 11'leri...

Ligin ilk haftasına sahasındaki Antalyaspor mağlubiyetiyle başlayan Göztepe de bu maçta ligdeki ilk puanlarını toplamak istiyor.

Beşiktaş galibiyet arıyor! İşte Beşiktaş-Göztepe maçı 11'leri...

70. RANDEVU
İki ekip daha önce Beşiktaş'ın ev sahipliğinde 35 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar taraftarı önündeki bu maçların 22'sini kazanırken 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

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