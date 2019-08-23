Beşiktaş galibiyet arıyor! İşte Beşiktaş-Göztepe maçı 11'leri...
Süper Lig'de ikinci hafta maçları Beşiktaş-Göztepe karşılaşması ile başlıyor. İkinci haftanın açılış mücadelesinde İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek olan siyah-beyazlılar mutlak 3 puan parolası ile sahaya çıkacak.İki ekipte de sakatlıkları devam eden oyuncular bulunuyor. İşte Beşiktaş-Göztepe maçının muhtemel 11'leri...
23.08.2019 15:05
- Son Güncelleme: 23.08.2019 15:05
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na Sivas deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına hafta boyunca basına kapalı şekilde devam etti.
Ligin ilk iç saha maçında taraftarıyla buluşacak olan siyah-beyazlılar, Göztepe karşısında hata yapmak istemiyor.
Abdullah Avcı'nın ekibinde bu maç öncesinde Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz ve Enzo Roco'nun sakatlıkları bulunuyor. Göztepe'de ise Cameron Jerome formay giyemeyecek.
Ligin ilk haftasına sahasındaki Antalyaspor mağlubiyetiyle başlayan Göztepe de bu maçta ligdeki ilk puanlarını toplamak istiyor.
70. RANDEVU
İki ekip daha önce Beşiktaş'ın ev sahipliğinde 35 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar taraftarı önündeki bu maçların 22'sini kazanırken 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.