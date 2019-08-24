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Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağlıyor! Transfer bombası patlıyor...

Sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Sarı-lacivertliler eksik bölgeleri için bir süredir çalışmalarını devam ettiriyordu. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızın transferini 48 saat içinde transferi bitireceği konuşuluyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

24.08.2019 10:03 - Son Güncelleme: 24.08.2019 10:08
Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağlıyor! Transfer bombası patlıyor...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağlıyor! Transfer bombası patlıyor...

Şu ana kadar birçok yeni isimle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler eksik bölgeleri için yıldız isimlerle temas halindeydi.

Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağlıyor! Transfer bombası patlıyor...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar şampiyon olacak kadroyu kurmak için hummalı bir çalışma içine girdi.

Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağlıyor! Transfer bombası patlıyor...

Buna göre görüşmelerde büyük ilerleme kateden sarı-lacivertliler, Fenerbahçe takımının çehresini değiştirecek yıldız futbolcunun transferinde artık mutlu son çok yaklaştı.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağlıyor! Transfer bombası patlıyor...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Luiz Gustavo konusunda hamlelerini sıkılaştırdı.

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