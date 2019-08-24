Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağlıyor! Transfer bombası patlıyor...
Sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Sarı-lacivertliler eksik bölgeleri için bir süredir çalışmalarını devam ettiriyordu. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızın transferini 48 saat içinde transferi bitireceği konuşuluyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
24.08.2019 10:03
- Son Güncelleme: 24.08.2019 10:08
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