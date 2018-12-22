Kartal devreyi kayıpla kapattı! (MS: Kasımpaşa 4-1 Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu. Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Kasımpaşa'nın gollerini Sadiku, Diagne (2) ve Pavelka atarken Beşiktaş'ın tek golü Mustafa Pektemek'ten geldi. . Kasımpaşa bu galibiyet ile puanını 29'a yükselterek 2.sıraya yerleşti. Beşiktaş ise bu mağlubiyet ile 26 puanda kalarak 6.sıraya geriledi. MAÇTAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki Trabzonspor karşılaşmasına iki değişiklikle sahada yer aldı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'yı Kasımpaşa karşısında yedek soyundurdu. Güneş, son maçlarda beklentileri karşılayamayan Güven Yalçın'ı da yedeğe çekti. Siyah-beyazlılarda bu oyuncuların yerine ilk 11'de Gökhan Gönül ile Mustafa Pektemek, şans buldu. RYAN BABEL, KADRODA Beşiktaş'ta sakat olduğu gerekçesiyle 6 maçta yer almayan Ryan Babel, eski takımı Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmaya yedekler arasında başladı. Babel, yaşadığı sorun nedeniyle Süper Lig'deki MKE Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg ile Malmö karşılaşmalarında görev alamamıştı. OYUN KURGUSUNDA DEĞİŞİKLİK Teknik direktör Güneş, orta sahanın kanatlarında oynayan Quaresma ile Babel'i yedek soyundurduğu Kasımpaşa maçında saha içinde bazı değişiklikler yaptı. Siyah-beyazlı ekipte orta sahanın sağında Jeremain Lens şans bulurken, orta sahanın solunda Adriano Correia oynadı.