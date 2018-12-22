Kartal devreyi kayıpla kapattı! (MS: Kasımpaşa 4-1 Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu.

22 Aralık 2018 Cumartesi, 21:13:25 Güncelleme: 21:26:57
Kartal devreyi kayıpla kapattı! (MS: Kasımpaşa 4-1 Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Kasımpaşa'nın gollerini Sadiku, Diagne (2) ve Pavelka atarken Beşiktaş'ın tek golü Mustafa Pektemek'ten geldi.

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Kartal devreyi kayıpla kapattı! (MS: Kasımpaşa 4-1 Beşiktaş)

Kasımpaşa bu galibiyet ile puanını 29'a yükselterek 2.sıraya yerleşti. Beşiktaş ise bu mağlubiyet ile 26 puanda kalarak 6.sıraya geriledi.

Kartal devreyi kayıpla kapattı! (MS: Kasımpaşa 4-1 Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki Trabzonspor karşılaşmasına iki değişiklikle sahada yer aldı.

Kartal devreyi kayıpla kapattı! (MS: Kasımpaşa 4-1 Beşiktaş)

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'yı Kasımpaşa karşısında yedek soyundurdu.

Kartal devreyi kayıpla kapattı! (MS: Kasımpaşa 4-1 Beşiktaş)

Güneş, son maçlarda beklentileri karşılayamayan Güven Yalçın'ı da yedeğe çekti.

Siyah-beyazlılarda bu oyuncuların yerine ilk 11'de Gökhan Gönül ile Mustafa Pektemek, şans buldu.

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