Kasımpaşa - Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya çıldırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Maç sonrası sosyal medya kullanıcılarının verdiği tepkileri sizin için derledik.

22 Aralık 2018 Cumartesi, 22:01:21 Güncelleme: 22:05:14
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya çıldırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya çıldırdı!

Maç sonrası sosyal medya kullanıcılarının verdiği tepkileri sizin için derledik.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya çıldırdı!

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Kasımpaşa - Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya çıldırdı!

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Kasımpaşa - Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya çıldırdı!

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