Kasımpaşa - Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya çıldırdı!
Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Maç sonrası sosyal medya kullanıcılarının verdiği tepkileri sizin için derledik.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 22:01:21
Güncelleme: 22:05:14
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu.
Maç sonrası sosyal medya kullanıcılarının verdiği tepkileri sizin için derledik.
"Şenol Güneş'in tazminatı için kulüp hesabına 20 lira yolladım..."
"Ben Şenol Güneş olsa şu an kafama zımbayla 10 dikiş attırırım..."
"Şenol Güneş'in yeni kurbanı kim olur..."