Kasımpaşa - Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya çıldırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Maç sonrası sosyal medya kullanıcılarının verdiği tepkileri sizin için derledik.

22 Aralık 2018 Cumartesi, 22:01:21 Güncelleme: 22:05:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





