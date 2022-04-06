Ferdi Kadıoğlu'ndan Galatasaray derbisi için flaş sözler! "Motivasyonumuz çok yüksek"
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sayılı günler kalan Galatasaray derbisi için sabırsızlandığını söyledi. Ferdi Kadıoğlu "Dünyanın en büyük maçlarından birini oynayacağız ve hep birlikte neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, Ferdi Kadıoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
Uzun süren sakatlığının ardından verimli bir rehabilite süreci geçirdiğini ve şu an çok daha güçlü bir şekilde sahada yer aldığını ifade eden Ferdi Kadıoğlu, hafta sonu Galatasaray ile oynayacağımız derbi maçı için sabırsızlandıklarını da söyledi.
Uzun süren sakatlık sürecinin ardından Kayserispor maçıyla yeniden sahalara dönen Ferdi Kadıoğlu, bu süreci şu şekilde anlattı:
"Benim açımdan gerçekten zor bir periyot olduğunu söyleyebilirim, çünkü o dönemlerde gayet formdaydım ve iyi maçlar çıkardığımı düşünüyorum. O süreçte maalesef önemli maçları da kaçırmış oldum, bundan dolayı da çok üzgünüm. Bu sakatlığın pozitif tarafına bakacak olursam eğer bu süreçte gerçekten çok fazla çalıştım.
Fitness antrenörleriyle, doktorumuzla, fizyoterapistlerimizle beraber çok iyi bir şekilde bu süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bu sakatlık sürecinden sonra kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Mutlu olduğum şey de son maçta, son dakikalarda almış olduğum süre. Bizim açımızdan gerçek anlamda 4-0'lık çok güzel bir galibiyet oldu. Şu an itibarıyla sabırsızlıkla hafta sonunu bekliyoruz. Dünyanın en büyük maçlarından birini oynayacağı ve hep birlikte neler olacağını göreceğiz."
"İHTİYAÇ HALİNDE HER ZAMAN HAZIR OLDUĞUMU SÖYLEDİM"
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yaklaşımını ve takımla olan iletişimini de değerlendiren Kadıoğlu, "Teknik Direktörümüz İsmail Hocamız ile iyi bir iletişime sahip olduğumuz söyleyebilirim. O da bana sürekli olarak nasıl olduğumu, iyi olup olmadığımı, %100 hazır mıyım yoksa değil miyim, bunları soruyor. Ben de hocama ihtiyaç halinde her zaman hazır olduğumu söyledim. Kendisiyle bunları paylaştım. Kendimi şu an güçlü hissettiğimi söyleyebilirim. Benim açımdan bu sakatlık süreci pozitif bir süreç oldu ve herkesin de bu noktada bana çok fazla yardımı oldu. Beş haftalık bu sakatlık periyotu sonrasında kendimi mutlu ve güçlü hissediyorum" dedi.