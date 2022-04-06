Ferdi Kadıoğlu'ndan Galatasaray derbisi için flaş sözler! "Motivasyonumuz çok yüksek"

"İHTİYAÇ HALİNDE HER ZAMAN HAZIR OLDUĞUMU SÖYLEDİM"

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yaklaşımını ve takımla olan iletişimini de değerlendiren Kadıoğlu, "Teknik Direktörümüz İsmail Hocamız ile iyi bir iletişime sahip olduğumuz söyleyebilirim. O da bana sürekli olarak nasıl olduğumu, iyi olup olmadığımı, %100 hazır mıyım yoksa değil miyim, bunları soruyor. Ben de hocama ihtiyaç halinde her zaman hazır olduğumu söyledim. Kendisiyle bunları paylaştım. Kendimi şu an güçlü hissettiğimi söyleyebilirim. Benim açımdan bu sakatlık süreci pozitif bir süreç oldu ve herkesin de bu noktada bana çok fazla yardımı oldu. Beş haftalık bu sakatlık periyotu sonrasında kendimi mutlu ve güçlü hissediyorum" dedi.



