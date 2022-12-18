Galatasaray’da hazırlık dönemini en iyi geçiren isim: Barış Alper! Okan Buruk’un gözüne girdi formayı kaptı
Galatasaray'da hazırlık dönemini en iyi geçiren isimlerin başında Barış Alper Yılmaz geliyor. 22 yaşındaki futbolcu çalıştığı özel antrenör sayesinde vücuttaki kas kütlesini de artırdı. Milli arada yapılan 5 özel maçta da oynayan genç futbolcu, en çok süre alan isimlerin başında geldi. Barış Alper, Okan Buruk'un gözüne girdi ve formayı kaptı.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz rüzgarı esiyor. 22 yaşındaki futbolcu, yıldızların arasından çok çalışarak kendini göstermeyi başardı. Milli arada özel bir antrenörle çalışmaya başlayan genç futbolcu, emeğinin karşılığını almaya başladı. Kas kütlesini ve patlayıcı kuvvetini artıran Barış Alper, hazırlık maçlarındaki gösterdiği performansla Okan Buruk'tan formayı kapmayı başardı.
Galatasaray'ın Dünya Kupası arasında oynadığı 5 maç hazırlık maçında da görev yapan hücum oyuncusu, sahada en çok süre bulan isimlerin başında geldi. Barış, ilk yapılan Vallecano maçında sahada son düdük çalana kadar durdu.
Villarreal karşısında 86 dakika görev yapan Barış, Adana Demirspor maçında ise 84 dakika sahada kaldı. İlk iki mücadelede sol açıkta, Adana maçında ise sağ açıkta oynadı.
SANTRFOR OYNADI, GOL ATTI, SARRİ'DEN ÖVGÜ ALDI
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın İtalyan devi Lazio ile yaptığı hazırlık maçına ise santrfor pozisyonunda başladı. Henüz 4. dakikada savunmanın arkasına sarkarak golü bulan genç hücumcu, sahada 86 dakika kaldı. Lazio'nun dünyaca ünlü teknik direktörü Maurizo Sarri'nin de dikkatini çeken Barış Alper'e övgü geldi. Sarri, "Galatasaray'da en çok hangi Türk oyuncuyu beğendiniz" sorusuna, "Barış Alper Yılmaz, gerçekten kaliteli bir futbolcu" yanıtını verdi.
Son oynanan ve 2-1 kazanılan Toulouse maçına da sağ kanatta başlayan Barış Alper, sahada 70 dakika kaldı. Genç futbolcu geçen sezon yaz transfer döneminde Keçiörengücü'den 2.1 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Barış, Aslan'ın 22 Aralık Perşembe günü evinde Ziraat Türkiye Kupası maçında eski takımına karşı oynayacağı maça ilk 11'de başlayacak.
RASHİCA'NIN SAKATLIĞI VE YABANCI SINIRI ETKİLEDİ
Galatasaray milli araya gitmeden önce Başakşehir'in 7-0 mağlup etmişti. Bu maçta Milot Rashica sakatlık geçirmişti ve sahalara daha yeni sayılabilecek bir tarihte döndü.
Kosovalı futbolcunun, eski formundan biraz uzak olduğu kaydedilirken, formasını Barış Alper'e kaptırdığı konuşuluyor. Diğer yandan 8+3'lük yabancı kuralı sayesinde Barış'ın sezon içerisinde çok daha fazla forma şansı bulacağı kaydediliyor.