Galatasaray’da hazırlık dönemini en iyi geçiren isim: Barış Alper! Okan Buruk’un gözüne girdi formayı kaptı

Villarreal karşısında 86 dakika görev yapan Barış, Adana Demirspor maçında ise 84 dakika sahada kaldı. İlk iki mücadelede sol açıkta, Adana maçında ise sağ açıkta oynadı.

SANTRFOR OYNADI, GOL ATTI, SARRİ'DEN ÖVGÜ ALDI

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın İtalyan devi Lazio ile yaptığı hazırlık maçına ise santrfor pozisyonunda başladı. Henüz 4. dakikada savunmanın arkasına sarkarak golü bulan genç hücumcu, sahada 86 dakika kaldı. Lazio'nun dünyaca ünlü teknik direktörü Maurizo Sarri'nin de dikkatini çeken Barış Alper'e övgü geldi. Sarri, "Galatasaray'da en çok hangi Türk oyuncuyu beğendiniz" sorusuna, "Barış Alper Yılmaz, gerçekten kaliteli bir futbolcu" yanıtını verdi.