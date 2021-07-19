Karagümrük'ün istediği Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a şok yanıt!

Siyah-Beyazlı kulüpte kalması halinde gelecek sezon için garanti ücret olarak 1 milyon 800 bine Euro alacak olan Lens'in Karagümrük'ün maaş teklifini düşük bulduğu ve aradaki 1 milyon 300 bin Euro'luk farkın Beşiktaş tarafından ödenmesini istediği öğrenildi.