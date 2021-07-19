Karagümrük'ün istediği Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a şok yanıt!
Jeremain Lens, Beşiktaş'ın sırtına yük olmaya devam ediyor... Karagümrük'ün kadrosuna katmak istediği Hollandalı futbolcunun talepleri, Siyah- Beyazlı yönetime "Yok artık" dedirtti. Lens'in Karagümrük'ün maaş teklifini düşük bulduğu ve aradaki 1 milyon 300 bin Euro'luk farkın Beşiktaş tarafından ödenmesini istediği öğrenildi.
Beşiktaş'ın 2017 yılında transfer ettiği Jeremain Lens, Siyah-Beyazlı kulübün sırtına yük olmaya devam ediyor.
Beşiktaş ile imzaladığı 5 yıllık kontratın son senesine giren ve gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Jeremain Lens'e geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Süper Lig ekibi Karagümrük yeniden talip olmuştu.
Beşiktaş yönetiminin, Lens'i bonservis bedeli olmadan Karagümrük'e satmaya hazır olduğu İstanbul ekibinin ise Hollandalı oyuncuya 500 bin Euro yıllık ücret önerdiği ortaya çıktı.
Siyah-Beyazlı kulüpte kalması halinde gelecek sezon için garanti ücret olarak 1 milyon 800 bine Euro alacak olan Lens'in Karagümrük'ün maaş teklifini düşük bulduğu ve aradaki 1 milyon 300 bin Euro'luk farkın Beşiktaş tarafından ödenmesini istediği öğrenildi.