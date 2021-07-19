Beşiktaş'a Shkodran Mustafi teklifi! Sergen Yalçın transfere sıcak bakıyor...
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim bonservisi elinde olan Alman stoper Shkodran Mustafi oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Alman stopere sıcak baktığı öğrenildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
19.07.2021 18:22
- Son Güncelleme: 19.07.2021 18:32
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş önemli yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor.
Siyah-Beyazlılar'da gündeme gelen son isim ise bonservisi elinde olan Alman stoper Shkodran Mustafi oldu.