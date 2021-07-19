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Beşiktaş'a Shkodran Mustafi teklifi! Sergen Yalçın transfere sıcak bakıyor...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim bonservisi elinde olan Alman stoper Shkodran Mustafi oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Alman stopere sıcak baktığı öğrenildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
19.07.2021 18:22 - Son Güncelleme: 19.07.2021 18:32
Beşiktaş'a Shkodran Mustafi teklifi! Sergen Yalçın transfere sıcak bakıyor...

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş önemli yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor.

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Beşiktaş'a Shkodran Mustafi teklifi! Sergen Yalçın transfere sıcak bakıyor...

Siyah-Beyazlılar'da gündeme gelen son isim ise bonservisi elinde olan Alman stoper Shkodran Mustafi oldu.

Beşiktaş'a Shkodran Mustafi teklifi! Sergen Yalçın transfere sıcak bakıyor...

Son olarak Schalke'de forma giyen tecrübeli oyuncu menajerler aracılığıyla stoper arayan Kartal'a önerildi.

Beşiktaş'a Shkodran Mustafi teklifi! Sergen Yalçın transfere sıcak bakıyor...

29 yaşındaki yıldız oyuncu Schalke ile ikinci ligde mücadele etmek istemediği için yeni sözleşme yenilemedi.

Beşiktaş'a Shkodran Mustafi teklifi! Sergen Yalçın transfere sıcak bakıyor...


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