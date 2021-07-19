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Fenerbahçe'nin yıldızı Atilla Szalai Aston Villa’nın radarından çıkmıyor

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Atilla Szalai, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın radarından çıkmıyor. İngiliz medyası, Aston Villa'nın Szalai'ye ilgisinin sürdüğünü belirterek transferin 15 milyon Sterlin'den aşağıya bitmeyeceğine vurgu yaptı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
19.07.2021 21:56 - Son Güncelleme: 19.07.2021 22:07
Fenerbahçe'nin yıldızı Atilla Szalai Aston Villa’nın radarından çıkmıyor

İngiliz kulüpleri Fenerbahçe'nin Macar stoperi Atilla Szalai için girişimlerini sürdürüyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin yıldızı Atilla Szalai Aston Villa’nın radarından çıkmıyor

Ancak Sarı-Lacivertli kulübe henüz resmi teklif ulaşmış değil.

Fenerbahçe'nin yıldızı Atilla Szalai Aston Villa’nın radarından çıkmıyor

Sarı-Lacivertli kulübe geldiği günden beri performansıyla dikkatleri çeken Atilla Szalai, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın radarından çıkmıyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Atilla Szalai Aston Villa’nın radarından çıkmıyor


İngiliz medyası, Aston Villa'nın Szalai'ye ilgisinin sürdüğünü belirterek transferin 15 milyon Sterlin'den aşağıya bitmeyeceğine vurgu yaptı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Atilla Szalai Aston Villa’nın radarından çıkmıyor

Fenerbahçe Yönetimi ise Teknik Direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Szalai'yi satmayı düşünmüyor.