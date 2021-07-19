Fenerbahçe'nin yıldızı Atilla Szalai Aston Villa’nın radarından çıkmıyor
Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Atilla Szalai, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın radarından çıkmıyor. İngiliz medyası, Aston Villa'nın Szalai'ye ilgisinin sürdüğünü belirterek transferin 15 milyon Sterlin'den aşağıya bitmeyeceğine vurgu yaptı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
19.07.2021 21:56
- Son Güncelleme: 19.07.2021 22:07
Sarı-Lacivertli kulübe geldiği günden beri performansıyla dikkatleri çeken Atilla Szalai, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın radarından çıkmıyor.
İngiliz medyası, Aston Villa'nın Szalai'ye ilgisinin sürdüğünü belirterek transferin 15 milyon Sterlin'den aşağıya bitmeyeceğine vurgu yaptı.
Fenerbahçe Yönetimi ise Teknik Direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Szalai'yi satmayı düşünmüyor.