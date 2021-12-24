Herkes Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı sonrası yaşananları konuşuyor! Adil Gevrek o anları ilk kez anlattı
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçının ardından yaşananlar gündeme damga vurdu. Ev sahibi ekibin başkanı Adil Gevrek, maç sonrası hakem Hüseyin Göçek'e büyük tepki gösterirken, o anda yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
24.12.2021 12:37
- Son Güncelleme: 24.12.2021 12:37
Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası ise yaşananlar ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in tepkisi maça damga vurdu.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kayserispor maçı sonrası yaşanan olaylar sonrası çok özel açıklamalarda bulundu. Fotomac.com.tr editörü Ömer Faruk Özcan, Adil Gevrek ile olan konuşmasını Futbol Plus kanalında aktardı.