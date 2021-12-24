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Haberler Spor Herkes Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı sonrası yaşananları konuşuyor! Adil Gevrek o anları ilk kez anlattı

Herkes Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı sonrası yaşananları konuşuyor! Adil Gevrek o anları ilk kez anlattı

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçının ardından yaşananlar gündeme damga vurdu. Ev sahibi ekibin başkanı Adil Gevrek, maç sonrası hakem Hüseyin Göçek'e büyük tepki gösterirken, o anda yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

24.12.2021 12:37 - Son Güncelleme: 24.12.2021 12:37
Herkes Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı sonrası yaşananları konuşuyor! Adil Gevrek o anları ilk kez anlattı

Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası ise yaşananlar ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in tepkisi maça damga vurdu.

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Herkes Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı sonrası yaşananları konuşuyor! Adil Gevrek o anları ilk kez anlattı

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kayserispor maçı sonrası yaşanan olaylar sonrası çok özel açıklamalarda bulundu. Fotomac.com.tr editörü Ömer Faruk Özcan, Adil Gevrek ile olan konuşmasını Futbol Plus kanalında aktardı.

Herkes Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı sonrası yaşananları konuşuyor! Adil Gevrek o anları ilk kez anlattı

İşte Adil Gevrek'in açıklamaları:
"Benim oraya gitme sebebim, sadece ve sadece haksızlığa ve adaletsizliğe karşı tepkimi ortaya koymak. Oraya hakemi dövmeye gitmedim. Öyle bir amacım olsa zaten yapardım. Ama asla öyle bir amacım yoktu."

Herkes Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı sonrası yaşananları konuşuyor! Adil Gevrek o anları ilk kez anlattı

"Sadece bu maç değil hakem hataları sürekli oluyor ve sesimizi ancak bu şekilde duyurabiliyoruz. Ben oraya sadece haksızlığa karşı durmak için gittim"

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