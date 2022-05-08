İstanbul'da derbi gecesi! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri
Süper Lig'de sezonun son derbisi bu akşam saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe ligin 36. haftasında kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı ekip kazanarak taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek isterken, son haftalarda yükselen formuyla 2'nciliğe kadar tırmanan sarı-lacivertliler ise 3 puanla dönerek Şampiyonlar Ligi eleme turunu sağlama almayı amaçlıyor. Kritik karşılaşma öncesi Valerien Ismael ve İsmail Kartal kadroları belirledi. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Beşiktaş, sezonun son derbisinde sahasında ezeli rakibi F.Bahçe'yi ağırlayacak. Bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Arda Kardeşler yönetecek. Ligin 35. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip; 14 galibiyet ve 12 beraberlikle 54 puan topladı. İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalayan F.Bahçe ise 20 galibiyet ve 8 beraberlikle 68 puan elde etti. Evsahibi Beşiktaş, Avrupa şansını, F.Bahçe de lig ikinciliğini sürdürmek için kazanmayı hedefliyor.
KAZANMAYA MECBURLAR
Kartal'ın bugünkü zorlu derbide tek düşüncesi, ezeli rakibi F.Bahçe'yi mağlup ederek ligde ilk beşe girmek. Şu an için Avrupa kupalarına katılma hedefinden biraz uzak olan siyah beyazlılar, kalan 3 maçını kazanıp Alanya ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Ligi ilk dörtte bitirmesi halinde Avrupa biletini alacak olan Kartal için bir diğer ihtimal de, Trabzonspor'un kupayı alması ve kendisinin de ligi beşinci sırada bitirmesi olacak. Ezeli rekabete bu sebepler de eklendiğinde, Beşiktaş'ın kafasında bu akşam kazanmaktan başka bir seçenek yok.
PAROLA ZAFER
İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe ise derbi zaferiyle inanılmaz serisini devam ettirmenin peşinde.
STOPER İÇİN FLAŞ KARAR
Maç öncesinde Kanarya'nın teknik direktörü İsmail Kartal, stoper bölgesi için flaş bir karar aldı.
İŞTE BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ