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Burak Kapacak Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni rotası karadeniz...

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir türlü istenilen çıkışı gerçekleştiremeyen Burak Kapacak için Karadeniz ekibiyle anlaşma sağlanmak üzere... Sarı-Lacivertli Yönetimin Burak Kapacak'ı 1 yıllığına kiralamayı düşündüğü öğrenildi.

Onur Koçhan
Özel haber
takvim.com.tr
14.05.2022 12:43 - Son Güncelleme: 14.05.2022 12:44
Burak Kapacak Fenerbahçe’den ayrılıyor! Yeni rotası karadeniz...

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir türlü istenilen çıkışı gerçekleştiremeyen Burak Kapacak sezon sonu takımdn ayrılıyor.

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Burak Kapacak Fenerbahçe’den ayrılıyor! Yeni rotası karadeniz...

BURAK KAPACAK SAMSUN YOLCUSU

Fenerbahçe ile Samsunspor'un Burak Kapacak konusunda anlaşma sağladığı ve sezonun bitimiyle birlikte transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.

Burak Kapacak Fenerbahçe’den ayrılıyor! Yeni rotası karadeniz...

Büyük potansiyel olarak görülen ve Fenerbahçe'nin sezon başında Bursaspor'dan 1.3 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Burak Kapacak da Samsunspor'da oynama fikrine sıcak bakıyor.

Burak Kapacak Fenerbahçe’den ayrılıyor! Yeni rotası karadeniz...

Bursaspor altyapısından yetişen ve geçen sezon 7 gol, 7 asistlik performansıyla dikkat çeken 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Süper Lig devlerinin radarına girmişti. Transfer savaşından ise Fenerbahçe galip ayrılmıştı.

Burak Kapacak Fenerbahçe’den ayrılıyor! Yeni rotası karadeniz...

Bilindiği gibi genç yıldız Fransız kulübü Bordeaux ile anlaşmış ancak araya son anda Fenerbahçe girdiği için Sarı-Lacivertliler'i tercih etmişti.

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