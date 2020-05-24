Kanarya'nın yırtıcı defansı Diego Lugano'dan Fenerbahçe itirafı: Hayallerimi süsleyen bir olaydı
Fenerbahçe'de 2006-2011 yılları arasında 5 sezon forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Diego Lugano, Türkiye günlerini anlattı. beIN Sports'a konuşan Uruguaylı efsane, PSG'ye transfer olduğu gün Paris'te yaşadığı ilginç olayı unutamadığını söyledi. Lugano, "Benim futbol hayatımın belki de en güzel 5 senesini geçirdim." dedi. İşte Lugano'nun çarpıcı itirafları...
24.05.2020 22:30
- Son Güncelleme: 24.05.2020 22:30
"FUTBOL HAYATIMIN EN GÜZEL 5 YILINI F.BAHÇE'DE GEÇİRDİM"
Fenerbahçe ile ilgili söyleyebileceğim çok şey var. Güney Amerika'da bütün röportajlarda Fenerbahçe yıllarımdan övgü ve mutlulukla bahsediyorum. Benim futbol hayatımın belki de en güzel 5 senesini geçirdim. Muhteşem atmosferde oynadım. Çok büyük zaferler kazandık. Üzüntüler, mutluluklar oldu.
"TARAFTARLARLA ŞARKILAR SÖYLEDİM"
Kılık değiştirerek Türkiye'de izlediği maç hakkında konuşan Lugano, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden önce sokaklarda taraftarlarla şarkılar söyledim, beni tanımadılar. O atmosferi ve o tutkuyu yaşadım. Derbi tutkusunu yaşamak hayallerimi süsleyen bir olaydı." ifadelerini kullandı.
DİĞER GALERİLER