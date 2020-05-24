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Kanarya'nın yırtıcı defansı Diego Lugano'dan Fenerbahçe itirafı: Hayallerimi süsleyen bir olaydı

Fenerbahçe'de 2006-2011 yılları arasında 5 sezon forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Diego Lugano, Türkiye günlerini anlattı. beIN Sports'a konuşan Uruguaylı efsane, PSG'ye transfer olduğu gün Paris'te yaşadığı ilginç olayı unutamadığını söyledi. Lugano, "Benim futbol hayatımın belki de en güzel 5 senesini geçirdim." dedi. İşte Lugano'nun çarpıcı itirafları...

24.05.2020 22:30 - Son Güncelleme: 24.05.2020 22:30
Kanarya'nın yırtıcı defansı Diego Lugano'dan Fenerbahçe itirafı: Hayallerimi süsleyen bir olaydı

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde ortaya koyduğu futbolun yanı sıra hırsı ve özverisiyle de dikkat çeken ve taraftarların sevgisini kazanan Diego Lugano, Türkiye kariyerinde unutamadığı anılarını beIN Sports'a anlattı.

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Kanarya'nın yırtıcı defansı Diego Lugano'dan Fenerbahçe itirafı: Hayallerimi süsleyen bir olaydı

Futbola 2018 yılında veda eden Uruguaylı efsane futbolcu, Fenerbahçe'den ayrılıp PSG'ye transfer olduğu gün yaşadığı ilginç olayın kendisini hala şaşırttığını söyledi.

İşte Lugano'nun sözlerinden satır başları...

Kanarya'nın yırtıcı defansı Diego Lugano'dan Fenerbahçe itirafı: Hayallerimi süsleyen bir olaydı

"FUTBOL HAYATIMIN EN GÜZEL 5 YILINI F.BAHÇE'DE GEÇİRDİM"

Fenerbahçe ile ilgili söyleyebileceğim çok şey var. Güney Amerika'da bütün röportajlarda Fenerbahçe yıllarımdan övgü ve mutlulukla bahsediyorum. Benim futbol hayatımın belki de en güzel 5 senesini geçirdim. Muhteşem atmosferde oynadım. Çok büyük zaferler kazandık. Üzüntüler, mutluluklar oldu.

Kanarya'nın yırtıcı defansı Diego Lugano'dan Fenerbahçe itirafı: Hayallerimi süsleyen bir olaydı

Yeni bir kültür ve yeni bir hayatı zevkle yaşadım. Bu kültürü yaşamak çok önemliydi. Türk kültürü özellikle. Sporcu olarak çok şey öğrendim. Fenerbahçe ve Türkiye aklımın her zaman en güzel köşesinde kalacaktır. Türkiye'ye her zaman ziyarette bulunuyorum.

Kanarya'nın yırtıcı defansı Diego Lugano'dan Fenerbahçe itirafı: Hayallerimi süsleyen bir olaydı

"TARAFTARLARLA ŞARKILAR SÖYLEDİM"

Kılık değiştirerek Türkiye'de izlediği maç hakkında konuşan Lugano, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden önce sokaklarda taraftarlarla şarkılar söyledim, beni tanımadılar. O atmosferi ve o tutkuyu yaşadım. Derbi tutkusunu yaşamak hayallerimi süsleyen bir olaydı." ifadelerini kullandı.

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