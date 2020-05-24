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Hollanda'da bomba Sneijder iddiası! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda üst üste ayrılıklar yaşanmış yardımcı antrenörlerden Hasan Şaş'ın görevinden istifa ettiği duyurulmuştuı Yeni yardımcı antrenörün kim olacağı merak edilirken Hollanda'dan Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

24.05.2020 18:22 - Son Güncelleme: 24.05.2020 18:31
Hollanda'da bomba Sneijder iddiası! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda üst üste ayrılıklar yaşanmış yardımcı antrenörlerden Hasan Şaş'ın görevinden istifa ettiği duyurulmuştu. Yeni yardımcı antrenörün kim olacağı merak edilirken bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Hollanda'da bomba Sneijder iddiası! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Hasan Şaş'ın istifasının ardından Fatih Terim'in teknik ekibine Galatasaray'da daha önce forma giymiş yabancılar oyuncuların getirileceği iddia edilmişti.

Hollanda'da bomba Sneijder iddiası! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Bu koltuk için Albert Riera ve Johan Elmander'in ismi ön plana çıkmıştı.

Hollanda'da bomba Sneijder iddiası! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Son olarak ise Mario Jardel'in ismi de Fatih Terim'in yardımcısı olarak anılmıştı.

Hollanda'da bomba Sneijder iddiası! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

'SNEIJDER HAZIR'
Hollanda basını ise sürpriz bir iddia ortaya attı. RTL Nieuws'in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birisinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlık yaptığı iddia edildi.

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