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Hollanda'da bomba Sneijder iddiası! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda üst üste ayrılıklar yaşanmış yardımcı antrenörlerden Hasan Şaş'ın görevinden istifa ettiği duyurulmuştuı Yeni yardımcı antrenörün kim olacağı merak edilirken Hollanda'dan Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

24.05.2020 18:22 - Son Güncelleme: 24.05.2020 18:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





