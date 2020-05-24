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Dev kulüplerin radarındaydı... Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'ın taliplerinin ardı arkası kesilmiyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Everton, Liverpool, Tottenham ve son olarak Leicester City'nin devreye girdiği Uğurcan Çakır, geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte Trabzonspor'un 24 yaşındaki yıldızının açıklamaları...

24.05.2020 22:20 - Son Güncelleme: 24.05.2020 22:43
Dev kulüplerin radarındaydı... Trabzonspor'unyıldız kalecisi Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de güncel lider Trabzonspor'un bu sezonki başarılı grafiğinin arkasında yatan isimlerden bir tanesi hiç şüphesiz genç kaleci Uğurcan Çakır.

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Dev kulüplerin radarındaydı... Trabzonspor'unyıldız kalecisi Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması

Gösterdiği üst düzey performans ve yaptığı kritik kurtarışlarla birçok karşılaşmada bordo-mavili ekibi ipten alan Çakır, Avrupa devlerini peşine takmıştı.

Dev kulüplerin radarındaydı... Trabzonspor'unyıldız kalecisi Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması

Özellikle Liverpool'un yoğun ilgi gösterdiği 24 yaşındaki kaleci için Premier Lig'den Tottenham, Manchester City ve Everton talip olurken, Serie A'dan Roma da devreye girmişti.

Dev kulüplerin radarındaydı... Trabzonspor'unyıldız kalecisi Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması

Uğurcan Çakır'ın son talibi ise yine İngiltere Premier Lig'den gelmişti. Bir başka milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün formasını terlettiği Leicester City, Çakır'ı radarına almıştı.

Dev kulüplerin radarındaydı... Trabzonspor'unyıldız kalecisi Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması

İngiliz ekibinin transfer döneminde milli kaleci için resmi teklifi yapması bekleniyordu.

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