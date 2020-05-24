Dev kulüplerin radarındaydı... Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması
Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'ın taliplerinin ardı arkası kesilmiyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Everton, Liverpool, Tottenham ve son olarak Leicester City'nin devreye girdiği Uğurcan Çakır, geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte Trabzonspor'un 24 yaşındaki yıldızının açıklamaları...
24.05.2020 22:20
- Son Güncelleme: 24.05.2020 22:43
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