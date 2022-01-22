Fenerbahçe'de İsmail Kartal raporu verdi! Kanarya Ghislain Konan'ı istiyor
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler'in yeni çalıştırıcısı İsmail Kartal ilk gözlemleri sonrası yönetime transfer raporunu sundu. Tecrübeli çalıştırıcı ilk olarak sol bek mevkine bir isim isterken, Fransa'daki o ismi işaret etti.
22.01.2022 10:40
- Son Güncelleme: 22.01.2022 10:40
Spor Toto Süper Lig'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte 2 maçta 4 puan kazanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.