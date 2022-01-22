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Fenerbahçe'de İsmail Kartal raporu verdi! Kanarya Ghislain Konan'ı istiyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler'in yeni çalıştırıcısı İsmail Kartal ilk gözlemleri sonrası yönetime transfer raporunu sundu. Tecrübeli çalıştırıcı ilk olarak sol bek mevkine bir isim isterken, Fransa'daki o ismi işaret etti.

22.01.2022 10:40 - Son Güncelleme: 22.01.2022 10:40
Fenerbahçe’de İsmail Kartal raporu verdi! Kanarya Ghislain Konan’ı istiyor

Spor Toto Süper Lig'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte 2 maçta 4 puan kazanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.

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Fenerbahçe’de İsmail Kartal raporu verdi! Kanarya Ghislain Konan’ı istiyor

Kartal, yönetimden sol bek için transfer yapılmasını istedi.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal raporu verdi! Kanarya Ghislain Konan’ı istiyor

Filip Novak dışında orijinal sol beki bulunmayan F.Bahçe'de Antalyaspor maçında bu pozisyonda Ferdi Kadıoğlu, Altay karşılaşmasında ise Szalai görev yaptı.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal raporu verdi! Kanarya Ghislain Konan’ı istiyor

Kartal, özellikle Ferdi'yi önde kullanmak istemesi nedeniyle kadroya bir sol bek oyuncusu istedi.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal raporu verdi! Kanarya Ghislain Konan’ı istiyor

FRANSA'DAN SÜRPRİZ İSİM LİSTEDE
İsmail Kartal'ın raporunun ardından hareke geçen sarı-lacivertliler listesine Fransa'dan sürpriz bir ismi ekledi.

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