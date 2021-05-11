Kanarya zorlu maçta Sivasspor'u ağırlıyor! İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'de son iki haftaya girilirken şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde takibini sürdüren Fenerbahçe bugün evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Rıza Çalımbay yönetiminde 17 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Sivasspor'a karşı kadroda sürpriz bir değişim yapmayacak. İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçındaki ilk 11'i.
11.05.2021 11:15
- Son Güncelleme: 11.05.2021 11:15