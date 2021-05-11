RAMAZAN İMSAKİYE
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Kanarya zorlu maçta Sivasspor'u ağırlıyor! İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'de son iki haftaya girilirken şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde takibini sürdüren Fenerbahçe bugün evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Rıza Çalımbay yönetiminde 17 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Sivasspor'a karşı kadroda sürpriz bir değişim yapmayacak. İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçındaki ilk 11'i.

11.05.2021 11:15 - Son Güncelleme: 11.05.2021 11:15
Kanarya zorlu maçta Sivasspor'u ağırlıyor! İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçının ilk 11'leri

Bitime iki hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde takibini sürdüren Fenerbahçe, zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda Avrupa kupalarına kalmayı hedefleyen Sivasspor'u ağırlayacak.

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Kanarya zorlu maçta Sivasspor'u ağırlıyor! İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçının ilk 11'leri

Kırmızı-beyazlılara karşı 3 puandan başka düşüncesi olmayan Kanarya, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Beşiktaş'ın da Karagümrük'e karşı kaybetmesini bekleyecek.

Kanarya zorlu maçta Sivasspor'u ağırlıyor! İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçının ilk 11'leri

Siyah-beyazlıların yenilmesi durumunda alacağı 3 puanla zirveye çıkacak olan Fenerbahçe, liderin beraberlik ya da kazanması halinde ise umutlarını son haftaya taşıyacak.

Kanarya zorlu maçta Sivasspor'u ağırlıyor! İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçının ilk 11'leri

TEK DEĞİŞİKLİK VAR
Teknik direktör Emre Belözoğlu, Rıza Çalımbay yönetiminde 17 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Sivasspor'a karşı kadroda sürpriz bir değişim yapmayacak.

Kanarya zorlu maçta Sivasspor'u ağırlıyor! İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçının ilk 11'leri

Şampiyonluk umudunu koruyan Fenerbahçe, ligin flaş takımına karşı Ankaragücü maçının 11'inden farklı tek isimle çıkacak.