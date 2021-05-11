Beşiktaş şampiyonluk için kritik virajda! İşte Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilerek çok önemli bir avantajı yitiren Beşiktaş, son viraja girdi. Hala şampiyonluğun bir numaralı adayı olan siyah-beyazlılar, 41'inci hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın 3 puan önünde yer alan Beşiktaş'a, şampiyon olmak için son iki maçta 4 puan yetiyor. Kritik karşılaşma öncesi Sergen Yalçın sahaya süreceği 11'i belirledi.
11.05.2021 09:58
- Son Güncelleme: 11.05.2021 09:58