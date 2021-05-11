RAMAZAN İMSAKİYE
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Beşiktaş şampiyonluk için kritik virajda! İşte Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilerek çok önemli bir avantajı yitiren Beşiktaş, son viraja girdi. Hala şampiyonluğun bir numaralı adayı olan siyah-beyazlılar, 41'inci hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın 3 puan önünde yer alan Beşiktaş'a, şampiyon olmak için son iki maçta 4 puan yetiyor. Kritik karşılaşma öncesi Sergen Yalçın sahaya süreceği 11'i belirledi.

11.05.2021 09:58 - Son Güncelleme: 11.05.2021 09:58
Beşiktaş şampiyonluk için kritik virajda! İşte Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek çok önemli bir avantajı yitiren ve rakibini son iki maçta şampiyonluğa ortak eden Beşiktaş, artık son viraja girdi.

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Beşiktaş şampiyonluk için kritik virajda! İşte Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

81 puanla ligin zirvesinde yer alan ve hala şampiyonluğun bir numaralı adayı olan siyah-beyazlılar, 41'inci hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş şampiyonluk için kritik virajda! İşte Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın 3 puan önünde yer alan Beşiktaş'a, şampiyon olmak için son iki maçta 4 puan yetiyor.

Beşiktaş şampiyonluk için kritik virajda! İşte Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

Fatih Karagümrük'ten sonra deplasmanda Göztepe ile oynayacak olan Kara Kartal'ın hedefi iki maçı da kazanarak görkemli bir sezon finali yapmak.

Beşiktaş şampiyonluk için kritik virajda! İşte Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

Ancak 4 puan gerçeğini de unutmayan Sergen Yalçın ve öğrencileri, Karagümrük'ü mutlaka yenerek son maça galibiyetin yanı sıra beraberlik seçeneğini de bırakarak stres seviyesini azaltmak istiyor.