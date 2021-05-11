RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe aradığı forveti Çin'de buldu: Kanarya Bursaspor'un eski yıldızı Bakambu'ya talip

Süper Lig'in bitimine iki hafta kala zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da sürüyor. Yeni sezon öncesi öncelikli olarak forvet hattına takviye yapmak isteyen Kanarya'nın gündemine Türkiye'de de forma giyen sürpriz bir isim geldi.

11.05.2021 12:10 - Son Güncelleme:
Fenerbahçe aradığı forveti Çin'de buldu: Kanarya Bursaspor'un eski yıldızı Bakambu'ya talip

Süper Lig'de ezeli rakipleriyle zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, transferde de adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Gelecek sezon öncesi listesinde birçok golcü bulunan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe aradığı forveti Çin'de buldu: Kanarya Bursaspor'un eski yıldızı Bakambu'ya talip

Sarı-lacivertlilerin 2014-15 sezonunda Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu'yu da gündemine aldığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe aradığı forveti Çin'de buldu: Kanarya Bursaspor'un eski yıldızı Bakambu'ya talip

Çin ekibi Beijing Guoan'da 4. sezonuna giren 30 yaşındaki golcünün aralık ayında sözleşmesi sona eriyor.

Fenerbahçe aradığı forveti Çin'de buldu: Kanarya Bursaspor'un eski yıldızı Bakambu'ya talip

Bursaspor'dan sonra Villarreal forması da giyen Kongolu futbolcu, Beijing Guoan'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe aradığı forveti Çin'de buldu: Kanarya Bursaspor'un eski yıldızı Bakambu'ya talip

Yıldız futbolcu, bu sezon Çin Ligi'nde takımının 4 maçında da forma giyerken, dün 2-0 kazandıkları Wuhan Zall karşılaşmasında 2 golü de atan isimdi.