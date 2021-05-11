Fenerbahçe aradığı forveti Çin'de buldu: Kanarya Bursaspor'un eski yıldızı Bakambu'ya talip

Süper Lig'in bitimine iki hafta kala zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da sürüyor. Yeni sezon öncesi öncelikli olarak forvet hattına takviye yapmak isteyen Kanarya'nın gündemine Türkiye'de de forma giyen sürpriz bir isim geldi.

11.05.2021 12:10 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





