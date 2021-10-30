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Haberler Spor Kanarya kritik Konya deplasmanında! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

Kanarya kritik Konya deplasmanında! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

Üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası liderin 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Trabzonspor'un aldığı Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası 8 puan gerisinde kaldı. Kanarya, Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Mesut Özil'in forma giyemeyeceği mücadele önce Pereira ilk 11'i belirledi.

30.10.2021 11:22 - Son Güncelleme: 30.10.2021 11:33
Kanarya kritik Konya deplasmanında! İşte Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’i

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor.

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Kanarya kritik Konya deplasmanında! İşte Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’i

Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi. Ev sahibi Konya'da da hedef galibiyet.

Kanarya kritik Konya deplasmanında! İşte Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’i


EVİNDE NAMAĞLUP
Ligde şu ana kadar 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 17 puan toplayan yeşil-beyazlılar, sahasında bu sezon hiç kaybetmedi (3G/2B).

Kanarya kritik Konya deplasmanında! İşte Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’i


Evindeki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında alan İlhan Palut'un öğrencileri seriyi devam ettirmeyi planlıyor...

Kanarya kritik Konya deplasmanında! İşte Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’i

Fenerbahçe'de cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Serdar Aziz'in de oynaması beklenmiyor.

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