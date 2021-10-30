Kanarya kritik Konya deplasmanında! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i
Üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası liderin 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Trabzonspor'un aldığı Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası 8 puan gerisinde kaldı. Kanarya, Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Mesut Özil'in forma giyemeyeceği mücadele önce Pereira ilk 11'i belirledi.
30.10.2021 11:22
- Son Güncelleme: 30.10.2021 11:33
Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor.
Evindeki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında alan İlhan Palut'un öğrencileri seriyi devam ettirmeyi planlıyor...
Fenerbahçe'de cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Serdar Aziz'in de oynaması beklenmiyor.