Fenerbahçe formasıyla fırtınalar estirdi bir de son halini görün! Mateja Kezman’ı artık tanımanıza imkan yok nereden nereye

Haim Revivo

2000 ile 2003 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan Revivo daha sonra Ocak 2003'te Galatasaray'a transfer olmuş ve sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda forma giymişti. Süper Lig'de etkili sol ayağı ile sayısız gol ve asiste imzasını koydu.