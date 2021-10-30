Fenerbahçe formasıyla fırtınalar estirdi bir de son halini görün! Mateja Kezman'ı artık tanımanıza imkan yok nereden nereye
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde taraftarların beğenisini kazana ve golleri ile taraftarları coşturan Mateja Kezman'ı nasıl hatırlıyorsunuz? Eminiz ki böyle değil... Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mateja Kezman'ın son hali taraftarları şaşırttı. Sahalarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Kezman'la bir sporseverin paylaştığı kare sosyal medyayı salladı.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski Sırp futbocu Mateja Kezman çabuk çöktü. Onu Türkiye'den hatırladığımız halinden eser kalmayan 42 yaşındaki Kezman'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.
Kezman'ın son halini gören taraftarlar şaşkına döndü. Sosyal medyada bir anda gündeme oturan Kezman'ın dökülmüş saçları, bıyıklı tarzı ve favorileri en çok dikkat çeken noktalardı. 42 yaşındaki eski sporcunun çok erken çöktüğü ve hayli yaşlı durduğu görüldü.
İşte başta Kezman olmak üzere ünlü futbolcuların akıllara zarar değişimleri.
Haim Revivo
2000 ile 2003 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan Revivo daha sonra Ocak 2003'te Galatasaray'a transfer olmuş ve sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda forma giymişti. Süper Lig'de etkili sol ayağı ile sayısız gol ve asiste imzasını koydu.