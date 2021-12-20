Kadıköy’deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası spor yazarlarından çarpıcı sözler: İkinci bile olamaz!

Benim nasıl Fenerbahçeli olduğumu bilen bilir. İnanın o pozisyona ben bile penaltı veremezdim. İçim acırdı. Lakin Aydınus VAR'a bile gitmeye ihtiyaç duymadı. Fenerbahçe bu teknik direktörle bırakın şampiyonluğu ikinci dahi olamaz. Eğer bu yönetim için uygun bir seçenekse Pereira ile devam etsinler. Zaten artık kimse onu suçlamıyor.