Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'nın sözleşmesinde 25 maç detayı
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide iki gol birden atarak yıldızlaşan Josef de Souza'nın sözleşmesiyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.
20.12.2021 09:18
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı derbide iki gol atan Josef de Souza, 1 yıl daha Beşiktaş'ta forma giymeye hazırlanıyor.
Brezilyalı oyuncu, geçen sezon sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu 2 yıl uzatmıştı. NTV Spor'da yer alan habere göre 32 yaşındaki orta saha oyuncunun opsiyonu bu sezon 25 maç oynaması halinde devreye girecek.