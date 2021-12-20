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Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'nın sözleşmesinde 25 maç detayı

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide iki gol birden atarak yıldızlaşan Josef de Souza'nın sözleşmesiyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

20.12.2021 09:18 - Son Güncelleme:
Beşiktaş’ın yıldızı Josef de Souza’nın sözleşmesinde 25 maç detayı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı derbide iki gol atan Josef de Souza, 1 yıl daha Beşiktaş'ta forma giymeye hazırlanıyor.

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Beşiktaş’ın yıldızı Josef de Souza’nın sözleşmesinde 25 maç detayı

Brezilyalı oyuncu, geçen sezon sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu 2 yıl uzatmıştı. NTV Spor'da yer alan habere göre 32 yaşındaki orta saha oyuncunun opsiyonu bu sezon 25 maç oynaması halinde devreye girecek.

Beşiktaş’ın yıldızı Josef de Souza’nın sözleşmesinde 25 maç detayı

Sezonun geride kalan bölümünde 20 maça çıkan Brezilyalı orta saha 5 maçta daha görev yapması halinde gelecek sezonda siyah beyazlı takımda forma giyecek.

Beşiktaş’ın yıldızı Josef de Souza’nın sözleşmesinde 25 maç detayı

Souza, bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 20 maçta 3 gol attı.

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