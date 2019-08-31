Kadıköy'de zorlu randevu! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanacak olan en kritik mücadelede Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Zorlu maç öncesi iki takımın teknik direktörleri de takımını mutlak 3 puan parolası ile maça hazırlarken, Trabzonspor cephesi gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Abdülkadir Ömür, AEK maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroya alınmazken yeni transfer Sturridge de İstanbul'a getirilmedi. İşte zorlu maç öncesi Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri...

31.08.2019 13:13 - Son Güncelleme: 31.08.2019 13:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





