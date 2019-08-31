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Kadıköy'de zorlu randevu! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanacak olan en kritik mücadelede Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Zorlu maç öncesi iki takımın teknik direktörleri de takımını mutlak 3 puan parolası ile maça hazırlarken, Trabzonspor cephesi gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Abdülkadir Ömür, AEK maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroya alınmazken yeni transfer Sturridge de İstanbul'a getirilmedi. İşte zorlu maç öncesi Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri...

31.08.2019 13:13 - Son Güncelleme: 31.08.2019 13:13
Kadıköy'de zorlu randevu! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de ilk iki maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler Trabzonspor'u da devirerek iyi gidişatını devam ettirmek istiyor.

Kadıköy'de zorlu randevu! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri...

Trabzonspor ise senelerdir süren Kadıköy'deki galibiyet hasretini dindirmek için sahada olacak.

Kadıköy'de zorlu randevu! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri...

1 Eylül Pazar günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak olan mücadele 21.45'te başlayacak.

Kadıköy'de zorlu randevu! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri...

Zorlu karşılaşmada sahada Fırat Aydınus, VAR odasında ise Ali Palabıyık görev yapacak.

Kadıköy'de zorlu randevu! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami'nin Trabzonspor maçında oynanması beklenmiyor. Trabzonspor'da ise Abdülkadir Ömür ve Sturridge maç kadrosuna alınmadı.

İşte haftanın maçında her iki takımın muhtemel 11'leri...

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